민주당 “내란전담 재판부 신속 추진…국민분노 해소 못 해”

더불어민주당이 내란전담 재판부 설치를 국회 법제사법위원회를 통해 신속하게 추진할 방침이라고 밝혔다. 3대 특검 이후 미진한 수사에 대해서도 추가적인 조치를 할 것이라고 예고했다.
30일 조승래 더불어민주당 사무총장은 기자간담회를 열고 “3대 특검의 큰 노고에도 수사 대상, 제한된 시간, 사법부 일부의 영장 기각과 재판 진행으로 국민 분노를 완벽히 해소하지는 못한 상황이라 생각한다”며 이같이 밝혔다.
조 사무총장은 “내란전담 재판부 설치와 3대 특검 종료 후 미진한 부분에 대한 추가 수사를 요구하는 국민 목소리가 커지는 것도 사실”이라며 “내란전담 재판부는 여러 차례 밝힌 대로 법사위 등을 통해 신속하게 진행할 예정이고 기존 수사의 미진한 부분도 당에서 검토할 것”이라고 했다.
조 사무총장은 “지난 1년을 되돌아보면 실제로 내란을 정리했던 기간이라고 감히 단언할 수 있을 것 같고 헌법재판소의 파면 요청과 대통령 선거를 통해서 윤석열과 국민의힘이 내란과 무능으로 무너진 대한민국을 다시 일으켜 세운 것으로 지난 6개월을 정리할 수 있을 것”이라고 했다.
이어 “내란과 무능으로 위기에 빠뜨린 국민의힘은 사과는커녕 내란을 옹호하고 있고 아스팔트 선동을 일삼으면서 국정의 심각한 장애물이 되는 것은 물론 대선 불복까지 하고 있다”며 “이런 점에서 보면 국민의힘은 내란 동조세력으로 위헌 정당이라는 헌법적 해산뿐만 아니라 국민의 심판으로 정치 해산까지 겪을 것”이라고 지적했다.
또 이재명 정부가 ‘비상계엄 이후 대한민국 정상화와 국제무대 복귀’ 부문에서 성과를 거뒀다고도 평가했다. 조 사무총장은 “아시아태평양경제협력체(APEC) 주요 20개국(G20 정상회의)을 통해 국제적 복귀를 선언했다”며 “이재명 정부는 향후 6개월간 대전환을 토대로 대한민국 대전환을 추진해나갈 것”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
