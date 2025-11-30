가죽코트에 선글라스…김주애, 3개월 만에 김정은과 동행

김정은 북한 국무위원장의 딸 주애가 올 9월 김 위원장의 방중 동행 이후 3개월 만에 공식 석상에 모습을 드러냈다. 김주애는 조선중앙통신이 공개한 사진 속에서 김 위원장 앞에 위치하는 등 북한 내 권력 서열에서 그녀의 위치가 확고해지고 있다는 분석도 나온다.
30일 조선중앙통신은 김 위원장이 이달 28일 갈마비행장에서 열린 공군 창설 80주년 행사에 참석했다고 보도했다. 김 위원장은 이날 행사에서 “우리 공군에는 새로운 전략적 군사자산들과 함께 새로운 중대한 임무가 부과될 것”이라며 “핵전쟁억제력 행사에서 일익을 담당하게 된 공군에 대한 당과 조국의 기대는 실로 크다”고 말했다.
김 위원장이 언급한 전략 자산이 무엇인지 구체적으로 공개되지 않았지만, 북한 매체가 공개한 사진에는 독일산 장거리 공대지 미사일 ‘타우러스’와 비슷한 외형의 미사일이 전투기 미그-29 등에 장착된 형태가 포착됐다.
이날 행사에는 주애가 김 위원장 올 9월 방중 동행 이후 3개월 만에 북한 매체에 등장했다. 이날 주애는 아버지와 같은 형태의 검정 가죽 롱코트를 입고 모든 일정을 함께했다. 12세에서 13세로 추정되는 그녀는 이날 공개한 사진 속에서 김 위원장과 키가 엇비슷할 정도로 성장한 것으로 파악된다.
특히 주애는 이날 공개된 사진에서 활짝 웃고 있는 김 위원장과 달리 선글라스를 쓴 채 무표정으로 시위비행(에어쇼)을 관람하고 있었다. 더욱이 북한 내 권력 서열 1위인 김 위원장 앞에 앉아 사진 속에서 더 크게 부각되기도 했다.
주애는 현재 북한 정권에서 공식 직함을 가지고 있지 않다. 하지만 2022년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM) 앞에서 찍힌 사진이 처음 공개된 이후 불과 3년 만에 북한 정권 내 권력 서열에서 상당한 위치까지 오른 것으로 파악되고 있다.
특히 그녀가 찍힌 초창기 사진에는 웃고 있거나 김 위원장 뒤에 서 있는 경우가 대부분이었지만, 지난해부터는 사진 구도 상 김 위원장 앞에 위치해 더 크게 보이고 무표정한 얼굴이 찍힌 사진도 적지 않게 등장하고 있다.
다만, 정보당국은 북한 내에서 주애가 김 위원장보다 더 부각되는 것에 대한 부정적인 시각이 존재하는 것으로 보고 있다. 국가정보원은 이달 초 국회 정보위원회 보고에서 “올해 활동 반경을 넓히면서 유력한 후계자로서의 입지를 다지는 중이나 중국 동행 이후 공개 활동이 낮아져서 예년 수준”이라며 “특히 최근 60일 동안 잠행 중으로 보이는데, 현 지도자인 김정은이 부각되는 것보다 후계 논의가 부각되는 것을 방지하는 것”이라고 판단했다.
