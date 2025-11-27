李대통령 지지율 58%…민주 39%·국힘 22% [NBS]

이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 전보다 3%포인트 하락한 58%로 조사됐다는 여론조사 결과가 나왔다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 24∼26일 전국 만 18세 이상 1003명을 대상으로 실시해 27일 발표한 11월 4주 전국지표조사(NBS)에 따르면 이 대통령의 국정운영 긍정 평가는 58%로 나타났다. 부정 평가는 32%였으며, 모름·무응답은 10%로 집계됐다.
이념 성향별로는 진보층과 중도층에서 긍정 평가가 각각 89%, 64%로 높은 반면, 보수층에서는 부정 평가가 58%로 나타났다. 국정 방향성 평가에서는 ‘올바른 방향으로 가고 있다’는 응답이 56%, ‘잘못된 방향으로 가고 있다’는 응답은 33%로 집계됐다.
우리 사회에서 나타나는 갈등의 유형별로 ‘심각하다’는 인식은 ‘이념 갈등’ 80%, ‘빈부 갈등’ 78%, ‘지역 갈등’ 73%, ‘세대 갈등’ 72%, ‘성별 갈등’ 55% 순으로 나타났다. ‘이념’과 ‘빈부’ 갈등에 대한 심각성 인식이 3년 연속 가장 큰 것으로 조사됐다.
현재 만 60세인 근로자의 법정 정년을 단계적으로 만 65세까지 연장하는 것에 대해 ‘찬성한다’는 의견이 79%로 ‘반대한다’ 18%에 비해 4배 이상 높았다.
정당 지지도는 더불어민주당 39%, 국민의힘 22%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 2%였으며, 태도 유보층은 32%였다.
이번 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접 100% 방식으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
