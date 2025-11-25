鄭 면전서 “절차적 정당성 훼손”… 與 ‘정청래 룰’ 결정 1주일 미뤄

대의원-당원 ‘1인 1표’ 당무위도 고성
친명 “험지 대의원 전혀 배려 안해… 鄭, 논의는커녕 정반대로 가고 있어”
鄭 “반대 의견 없는걸로 안다”
“필요한 부분 수용” 보완책 마련키로… 일부선 헌재 가처분 신청 움직임
더불어민주당 정청래 대표가 추진 중인 ‘1인 1표제’ 당헌·당규 개정을 두고 당내 파열음이 커지자 민주당이 중앙위원회 개최를 일주일 연기하고 보완책을 마련하기로 했다. 당헌·당규 개정 의결을 위해 열린 당무위원회에서 고성이 오가는 등 격론이 벌어지자 이른바 ‘정청래 룰’에 제동이 걸린 것. 당 지도부는 반대 의견을 반영해 수정안을 마련하겠다고 밝혔다.
● 與 ‘1인 1표’ 중앙위 의결 1주일 연기
민주당은 24일 국회에서 당무위를 열고 당 대표 및 최고위원 선출 시 대의원과 권리당원의 표 반영 비율을 현행 20 대 1 이하에서 1 대 1로 변경하는 당헌·당규 개정안을 의결했다. 다만 이를 최종 결정할 중앙위는 예정됐던 28일에서 다음 달 5일로 일주일 연기했다. 조승래 사무총장은 “1인 1표제 도입 등과 관련해 당원들과 일부 우려를 감안해 보완책을 좀 더 논의하기 위해 중앙위 소집을 연기하는 수정안이 올라갔다”고 밝혔다.
중앙위가 일주일 연기된 것에는 “대구·경북(TK) 등 험지에서 활동하는 대의원에 대한 배려가 필요하다”는 반대 의견이 결정적인 영향을 미친 것으로 알려졌다. TK와 부산·울산·경남(PK) 지역에서 활동하는 당무위원들은 “험지에선 대의원이 중추 역할을 하는데 대의원 권한을 한 번에 다 없애버리면 지역 유지가 어려울 수 있다”고 주장한 것으로 전해졌다. 친명(친이재명)계 일부 의원들도 당무위 중 “대통령이 해외 순방에서 돌아오고 난 후에 본격적으로 당헌·당규 개정 논의를 해야 한다”며 중앙위 의결을 연기해야 한다는 의견을 낸 것으로 알려졌다.
이언주 최고위원은 이날 오전 국회에서 진행된 최고위원회의에서 “원칙에 대한 찬반보다 절차의 정당성과 민주성 확보가 실제 논란의 핵심”이라며 “대통령 순방 중 이렇게 이의가 많은 안건을 밀어붙여 당원들을 분열시킬 필요가 있냐”고 말했다. 정 대표의 면전에서 ‘1인 1표제’ 의결을 서두르는 데 대해 공개 비판에 나선 것.
한 당무위원은 “중앙위를 일주일 늦춘다고 해도 1인 1표제를 보완하는 전략 지역 대의성 확보 등은 언제 될지 전혀 모르는 일”이라며 “충분히 숙의가 필요한 내용인데 제도 추진이 너무 빠른 것 같다”고 했다.
● 鄭 “1인 1표 만장일치라 해도 과언 아냐”
정 대표는 이날 당무위를 마치며 “국회의원 대화방 등을 비롯한 여러 대화방을 살펴봐도 1인 1표에 대해 반대하는 의견은 없는 것으로 알고 만장일치라고 해도 과언이 아니다”라고 말했다고 박수현 수석대변인이 전했다. 정 대표는 이날 1시간 40분가량 이어진 당무위 중에도 ‘정청래 룰’ 개정에 반대하는 당무위원들에게 “필요한 부분이 있으면 최대한 수용하겠다”며 다양한 의견 개진을 적극 요청한 것으로 전해졌다.
한 참석자는 “참여율 16%대 여론조사 한 번 가지고 중대한 당헌·당규 개정을 하는 게 맞냐는 의견도 있었다”며 “정 대표도 일정 부분 수용하고 물러나면서 1인 1표제 취지는 찬성하되 추가 숙의가 필요하다는 쪽으로 정리가 됐다”고 말했다. 이날 당무위에 출석한 당무위원 48명 중 TK 지역에서 활동하는 당무위원 등 4명 정도가 반대표를 던진 것을 제외하고 대부분 ‘정청래 룰’ 개정에 찬성표를 던졌다.
민주당은 다음 달 5일 중앙위에서 ‘정청래 룰’에 다양한 의견을 수렴하고 이후 황명선 최고위원이 단장을 맡은 ‘대의원 역할 정립 TF(태스크포스)’에서 논의를 거쳐 보완책을 마련하겠다는 계획이다.
하지만 일부 당원들이 당헌·당규 개정의 절차상 문제를 제기하며 헌법재판소에 가처분 신청 움직임도 보이는 가운데, 일각에선 당내 설득 과정이 미진할 경우 중앙위에서 부결될 가능성이 적지 않다는 관측도 나온다.
당무위원인 한 친명계 의원은 “‘TF나 간담회를 통해 좀 더 논의를 숙성시키고 추후 개정을 하는 방식으로 해야 반발이 적을 텐데 정 대표는 이와 정반대로 가고 있다”며 “일주일 뒤에도 험지 배려를 위한 뚜렷한 보완책이 나오지 않는다면 만장일치가 아니라 반대 의견이 더욱 거세질 것”이라고 말했다.
댓글 0