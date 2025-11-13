5개월 조사했는데…해군초계기 추락 사고 ‘결정적 원인’ 못 찾았다

해군, 사고 5개월여 만에 조사 결과 발표
“복합적 요인으로 추정”…‘블랙박스’ 미장착·음성기록장치 복구 불가
지난 5월 포항기지 인근에서 발생한 해군 P-3CK 초계기 추락 사고의 정확한 원인이 끝내 밝혀지지 않았다. 해군은 민·관·군 합동 사고조사위원회를 꾸려 조사를 진행한 결과 훈련 미실시, 경보장치 부재, 엔진 내부손상 가능성 등 복합 요인을 제시했지만 ‘결정적 원인’을 밝히지 못했다. 조종사의 과실로 단정할 근거도 나타나지 않았다.
조정권 민관군 합동 사고조사위원장(예비역 대령)은 13일 서울 용산구 국방부 청사에서 기자들과 만나 “지난 6월부터 사고현장 조사, 잔해 수거 및 기체 재구성, 엔진·프로펠러·조종계통 등 기체 잔해 정밀 조사, 조직 관리 및 인적 요인 분석, 상황 재연 및 검증 등을 토대로 사고 원인을 심층 조사했다”라며 조사 결과를 발표했다.
앞서 지난 5월 29일 오후 1시 43분쯤 이착륙 훈련 중 포항기지를 이륙한 P-3CK 1대가 1시 49분쯤 기지 인근에 추락하는 사고가 발생했다. 이 사고로 탑승자인 박진우 중령, 이태훈 소령, 윤동규 상사, 강신원 상사 등 4명이 숨졌다.
‘블랙박스’ 미장착·항적 남지 않고·음성녹음 저장장치 복구는 실패
해군은 사고기에서 회수한 음성녹음 저장장치 복구를 시도했으나 손상으로 복구하지 못했고, 당시 관제레이다 상에도 사고 구간이 음영구역(전파 제한 구역)이어서 관련 항적이 없어 비행 상황을 분석하는 데 사용할 수 없었다. 또한 사고기에 비행기록장치(블랙박스)가 장착되지 않아 다수의 CCTV 영상과 훈련용 시뮬레이터를 활용해 사고 상황을 재연할 수밖에 없었다.
사고기는 1차 이착륙 훈련을 마치고 2차 이륙 후 상승 선회 과정에서 속도가 정상 상황보다 점점 줄어들고 고도 상승이 미미해지며 실속 여유를 상실, 조종불능 상태에 진입했다. 조사위에 따르면 선회 지점부터 급강하까지 16초, 실속 진동 발생 시점부터 급강하까지 6초가 걸렸다. 정상적인 선회가 이뤄지려면 속도가 160노트가 돼야 했으나, 107노트쯤에서 실속 진동이 나타났고, 67노트에 진입했을 때 급강하한 것으로 분석됐다.
해군 관계자는 “사고의 직접 원인은 이륙 상승 선회 중 저고도·저에너지, 고받음각·고경사각 상태에서 실속에 진입한 후 회복이 불가했기 때문인 것으로 판단했다”라며 “사고 유발 및 악화에 영향을 준 기여 요인은 기계적, 인적, 환경적 요소들이 복합적으로 상호작용했다고 평가했다”라고 설명했다.
조사위가 사고기의 엔진, 프로펠러, 연료, 조종 및 유압계통 등을 조사한 결과 모든 계통은 지상 충돌 전까지 작동하고 있었던 것으로 확인됐다. 다만 1번 엔진의 파워터빈 1단에서 내부이물질(IOD)에 의한 손상을 확인했다. 이 손상은 조종사의 ‘주의력’에 영향을 미쳤을 수 있다고 조사위는 판단했다.
해군 관계자는 “비행기록장치와 음성기록장치가 없기 때문에 속도가 감소한 원인을 정확하게 알 수는 없다”라며 “엔진이 파손된 건 명확하지만 어느 시점에서 발생했는지, 출력에 어떤 변화를 줬는지 등을 특정할 수 없다”라고 말했다.
이 관계자는 또 “4개 엔진 중 3개는 정상 작동했고, 잔해 분석 결과 4개의 엔진이 거의 동일한 양과 속도로 돌고 있었다”라며 “정비 불량은 아닌 것 같다”라고 부연했다.
또한 사고기 기종은 실속 경보장치가 장착돼 있지 않고, 받음각 지시계의 위치가 조종사가 눈으로 보기 어려운 곳에 있었다. 조사위는 실속에 대처하기 위한 물리적 경고 장치 부족이 조종사로 하여금 실속 징후 인지 확률을 저하시키는 데 영향을 미쳤다고 판단했다.
해군 “인력·훈련 부족도 문제…‘조종사 과실’ 판단은 어려워”
사고의 인적 원인으로는 실속 회복훈련과 조종불능 회복훈련 미실시가 지적됐다. 사고기 조종사가 실속 징후를 인지하거나 회복절차를 수행하는 능력을 갖추지 못했을 개연성이 있다는 게 조사위의 판단이다.
해군 관계자는 “교범상에는 훈련을 하도록 돼 있으나 훈련을 교육과정에서 누락해 타성을 갖고 하지 않은 것으로 판단했다”라며 “사고 조종사뿐만 아니라 대부분의 조종사들이 교육을 받지 않은 것으로 확인됐다”라고 말했다.
이 관계자는 그러면서 “비행기록장치가 있다면 조종사 과실을 언급할 수 있겠으나, 없는 상태에선 국제민간항공기구(ICAO)에서도 명확하게 하지 말라는 게 원칙”이라고 설명했다.
환경적 요인으로는 사고기가 저고도에서 급격하게 강하해 회복에 실패한 것으로 조사위는 판단했다. CCTV상 막판에 기체가 들리는 모습이 포착됐는데, 이는 조종사가 아파트나 민가를 회피하려는 의도를 가졌다는 증거로 보인다.
조사위는 조종사 인력 부족도 사고의 배경 요인이었다고 평가했다. 해군 관계자는 “P-3 부대는 조종사 인력이 기체 1대당 1.2명 정도”라며 “그런 상황에서 작전 비행 소요가 많아 교육훈련을 실시하지 못했다는 점이 작용했다”라고 말했다.
해군은 유사 사고 재발 방지를 위해 △인력 획득 단계별 P-3 항공기 비행훈련·운영계획을 수립하고 △부족한 조종사 양성을 위해 비행대대 인력 충원에 초점을 둔 인력운영 및 인사관리 방안을 마련할 예정이다.
아울러 엔진 연소실 주기검사를 단축하고, 받음각 지시계의 위치 변경 및 추가 설치 등을 검토할 예정이다. 해군항공 전반의 비행안전관리 기능을 향상하기 위해 비행 운영 관련 예규 보완, 기종별 안전관리 담당자 보강 등도 병행하기로 했다.
해군은 조종사를 비롯한 모든 비행 승무원에 대한 심리적 안정을 회복하기 위한 프로그램을 시행했고, P-3CK와 P-3C 항공기 정밀 검사를 통해 이상이 없음을 확인했다. P-3CK 비행은 향후 시험비행과 단계적 훈련비행 이후 재개 시점을 판단할 예정이다.
해군은 “고인들의 명복을 빌며 유가족 여러분께 조의를 표한다”라며 “앞으로 비행사고 예방에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
