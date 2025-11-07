中, 韓출연연 인재까지 노려 “영입 메일 655통”

중국이 ‘천인계획(千人計劃)’의 일환으로 KAIST 교원에 이어 정부 출연 연구기관 연구진을 상대로도 무차별적으로 영입을 시도한 사실이 드러났다. 천인계획은 중국이 해외 연구 인력을 영입하기 위해 각종 인센티브를 제공하는 인력 양성 제도다.
6일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 최수진 의원이 국가과학기술연구회(NST) 등으로부터 받은 자료에 따르면 한국기초과학지원연구원(KBSI) 소속 연구진은 천인계획 관련 이메일을 226건 받은 것으로 나타났다. 이어 한국재료연구원(KIMS)은 188건, 한국과학기술정보연구원(KISTI) 127건, 국가독성과학연구소(NIFDS)에선 114건의 이메일을 받은 것으로 파악됐다. 올해 초 KAIST 교수 149명이 이 같은 이메일을 받은 것으로 드러난 데 이어 출연연 연구자도 천인계획에 노출돼 있었던 것이다.
최 의원에 따르면 연구원들이 받은 이메일은 대부분 ‘중국의 뛰어난 과학자 펀드 초청’ 같은 제목으로 출장이나 협력을 제안하는 내용으로, ‘1000fb.com’ ‘1000talent.online’ 등 천인계획을 연상시키는 이메일 주소가 여럿 사용됐다. 대부분은 스팸메일로 걸러졌지만 일부 연구자는 해당 메일을 열어 보기도 한 것으로 나타났다.
한편 최 의원이 NST로부터 받은 자료에 따르면 최근 5년간 학회 참석 등으로 10회 이상 중국을 방문한 연구자가 27명 있었고, 2명은 15회 이상 방문한 것으로 나타났다. 최근 천인계획이 연구자와의 접점을 넓히고 친밀도를 높이는 방식으로 연구자 영입에 나선 만큼 잦은 대면 접촉이 영입 통로로 활용될 수 있다는 지적이 나온다. 최 의원은 “출연연까지 노린 중국의 기술 포섭 시도는 명백한 기술 안보 위협”이라며 “국가연구개발혁신법 개정 등 실효적인 대응체계를 구축해야 한다”고 강조했다.
