中企 찾은 장동혁 “불법점거 금지하는 공정노사법 통과시킬 것”

국민의힘 장동혁 대표가 22일 중소기업인들을 만난 자리에서 “우리 당은 사업장 내 불법점거 전면 금지를 골자로 하는 공정노사법을 발의했다”며 “이번 정기국회에서 반드시 통과시켜 건전하고 공정한 노사관계를 정립시켜야 할 것”이라고 말했다.
장 대표는 이날 오후 서울 여의도 중기중앙회에서 열린 ‘국민의힘 당대표 초청 중소기업인 간담회’에서 입법 과정이 완료된 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 제2·3조 개정안)에 대해 “불법을 합법으로, 책임을 특권으로 둔갑시키는 악법 중의 악법”이라면서 이렇게 말했다. 장 대표는 “이 법이 시행되면 기업은 미래를 위한 투자가 아니라 불법파업에 맞서 생존을 위한 투쟁을 해야 한다”며 “반드시 보완 입법이 필요하다”고 했다.
또 장 대표는 “납품 대금 연동제에 에너지를 추가하는 법안을 우리 당이 대표 발의해 상임위를 통과시켰다”며 “중소기업이 제값을 받을 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”고 했다. 그러면서 “어려운 통상환경에서 고군분투하는 중소기업들의 부담을 덜어드릴 수 있도록 국민의힘이 잘 뒷받침하겠다”며 “무엇보다 중소기업의 땀과 노력이 제대로 보상받도록 만들겠다”고 했다.
