中企 찾은 장동혁 “불법점거 금지하는 공정노사법 통과시킬 것”

장동혁 국민의힘 대표가 22일 오전 서울 여의도 국회에서 ‘부동산 정책 정상화 특별위원회 제1차 전체회의에서 발언하고 있다. 2025.10.22. 뉴시스
국민의힘 장동혁 대표가 22일 중소기업인들을 만난 자리에서 “우리 당은 사업장 내 불법점거 전면 금지를 골자로 하는 공정노사법을 발의했다”며 “이번 정기국회에서 반드시 통과시켜 건전하고 공정한 노사관계를 정립시켜야 할 것”이라고 말했다.

장 대표는 이날 오후 서울 여의도 중기중앙회에서 열린 ‘국민의힘 당대표 초청 중소기업인 간담회’에서 입법 과정이 완료된 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 제2·3조 개정안)에 대해 “불법을 합법으로, 책임을 특권으로 둔갑시키는 악법 중의 악법”이라면서 이렇게 말했다. 장 대표는 “이 법이 시행되면 기업은 미래를 위한 투자가 아니라 불법파업에 맞서 생존을 위한 투쟁을 해야 한다”며 “반드시 보완 입법이 필요하다”고 했다.

또 장 대표는 “납품 대금 연동제에 에너지를 추가하는 법안을 우리 당이 대표 발의해 상임위를 통과시켰다”며 “중소기업이 제값을 받을 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”고 했다. 그러면서 “어려운 통상환경에서 고군분투하는 중소기업들의 부담을 덜어드릴 수 있도록 국민의힘이 잘 뒷받침하겠다”며 “무엇보다 중소기업의 땀과 노력이 제대로 보상받도록 만들겠다”고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
