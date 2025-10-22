與 “돈 모아 집 사라는 국토차관 발언 부적절…언행 자제해야”

더불어민주당은 22일 이상경 국토교통부 1차관이 10·15 부동산 대책에 포함된 대출 규제가 과한 것 아니냐는 질문에 “돈이 쌓이면 그때 가서 (집을) 사면 된다”고 답변해 논란이 인 것을 두고 사과했다.
민주당 한준호 최고위원은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “최근 이 차관의 부적절한 발언으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점, 당의 최고위원이자 국토위원으로서 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.
한 최고위원은 “공직자, 특히 국토부 차관 같은 고위공직자는 한 마디, 한 마디가 국민 신뢰와 직결된다는 사실을 잊지 말아야 한다”며 “이번 일을 계기로 여당은 더욱 겸허히 국민 목소리에 귀 기울이고 책임 있는 자세로 국정을 바로 세워 나가겠다는 말씀을 드린다”고 했다.
정부가 10·15 부동산 대책으로 고가 아파트와 갭투자(전세 낀 매매)에 대한 강력 규제를 시행한 가운데 이 차관은 19일 부동산 유튜브 채널에 출연해 해당 대책으로 실수요자들에게 피해가 발생했다는 지적을 두고 “지금 (집을) 사려고 하니까 스트레스받는 것”이라며 “시장이 안정화돼 가격이 최소 그대로 있거나 낮아지고 돈이 계속 쌓이면 그때 가서 (집을) 사면 된다”고 말해 논란이 됐다.
특히 이 차관이 배우자 명의로 분당에 수십억 원 대의 아파트를 보유하고 있다는 점에서 ‘내로남불’이라는 비판이 나왔다. 이 차관의 배우자는 경기 성남시 분당구 백현동 ‘판교푸르지오그랑블’(전용 117㎡)를 소유하고 있으며, 해당 주택의 시세는 33억5000만 원 수준이다.
민주당 박수현 수석대변인은 이날 최고위 회의 이후 기자들과 만난 자리에서 ‘한 최고위원이 이 차관에 대해 언급한 부분이 당 지도부의 공식 입장이냐’는 질문을 받고 “그렇다”며 “당은 부동산 같은 경제 정책에 대해선 대통령과 정부를 뒷받침하는 기조를 가지고 있다. 이런 정책 기조가 흔들리고, 본질이 아닌 내용으로 공세를 받을 수 있는 언행 등에 대해 각별히 자제해야 한다는 것이 당의 입장”이라고 답했다.
이어 “한 최고위원의 발언도 그 연장선상에 있다”며 “국회 국토교통위원회 국정감사에서도 그런 부분을 다시 지적할 것”이라고 했다.
