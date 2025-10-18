동아일보

가을 하늘 누비는 블랙이글스

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


공군 특수비행팀 블랙이글스가 17일 경기 성남시 서울공항에서 열린 ‘서울 국제항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)’에서 축하비행을 하고 있다. ADEX는 19일까지 서울공항에서 에어쇼를 진행하고, 20∼24일에는 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 방산종합전시회를 연다.

#공군 특수비행팀#블랙이글스#ADEX#에어쇼
성남=홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스