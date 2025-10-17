구윤철 “베선트는 선불 어렵다는 것 이해…트럼프 설득은 불확실”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 16일(현지 시간) 3500억 달러(486조 원) 규모의 대미 투자 펀드에 대한 미국 측의 업프런트(선불 지급) 요구와 관련해 “우리 입장에서는 외환 사정상 그렇게 하기가 굉장히 어렵다는 것을 카운터 파트인 스콧 베선트 미 재무장관을 통해 계속 설득했다”며 “도널드 트럼프 미국 대통령이 이를 수용할지 여부에 대해서는 불확실성이 있다”고 말했다.
한미는 올 7월 상호 관세 및 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추는 대신 ‘3500억 달러 대미 투자 펀드 조성’에 합의했지만 투자 방식, 수익 배분 등을 두고 이견을 나타내 양해각서(MOU) 합의에 이르지 못하고 있다. 트럼프 대통령은 대미 투자 펀드와 관련해 “한국은 3500억 달러를 ‘선불’로 합의했다”고 주장하고 있다.
구 부총리는 이날 미국 워싱턴DC 국제통화기금(IMF) 본부 건물에서 기자들과 만나 3500억 달러 선불 투자 방식과 관련해 “베선트 장관은 한국이 한꺼번에 업프런트로 하기가 어렵다는 걸 알고 있다”며 “베선트 장관은 충분히 그 부분을 이해하고 있다”고 했다. 그러면서 “저는 (베선트 장관이) 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이나 미 행정부 내부에 얘기를 해달라고 요청하고 있다”고 했다.
구 부총리는 같은 날 미국 워싱턴DC의 국제통화기금(IMF) 본부에서 열린 동행기자단 간담회에서도 “베선트 장관은 한국 외환시장과 외환보유액 상황 등을 이해하고 있다”며 “한국 외환시장의 안정성 확보가 한국에도 좋고, 미국에도 좋다고 인식하고 있다”고 말했다. 이어 “베선트 장관은 한국 외환시장이 안정될 수 있도록 미국이 할 수 있는 협력이나 한국과의 지원에 관심을 갖고 있다”며 “우리와 소통도 잘할 수 있을 것으로 본다“고 덧붙였다.
