“캄보디아서 안전 확인 안 된 한국인 80여명”

지난해 캄보디아 현지 범죄조직에 감금됐다가 탈출한 정민수(가명) 씨가 직접 촬영한 캄보디아 ‘웬치(범죄 단지)’ 내부 사진. 외부로 빠져나가지 못하도록 창문에 쇠창살이 설치돼 있다. 독자 제공

같은 날 경찰도 캄보디아 관련 사건 처리 현황을 공개했다. 경찰에 따르면 지난해부터 이달 13일까지 약 2년간 캄보디아 내에서 우리 국민이 실종, 감금된 것으로 의심된다는 신고는 총 143건이 들어왔다.이 중 신고 대상자의 소재, 신변 등 안전 여부가 확인된 게 91건이고 나머지 52건은 수사 중이다.● 정부, 대응팀 급파-여행경보 격상 검토캄보디아 사건의 숨은 피해 규모가 드러나는 등 파장이 커지자 대통령실은 관련 대응팀을 15일 캄보디아 현지에 급파하겠다고 밝혔다.