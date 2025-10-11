‘독버섯’ ‘균’ 주고 받았던 여야의 입, 서로 “미안”

李대통령 예능 출연 고소고발전 속
이재명 대통령의 예능 출연을 둘러싸고 여야가 고소고발전을 벌이고 있는 가운데, 더불어민주당과 국민의힘 수석대변인이 추석 연휴 기간 서로를 향해 ‘독버섯’ ‘균’이라고 칭하며 공격한 것에 대해 이례적으로 사과를 주고받았다.
수석대변인들 ‘이례적 사과’ 주목
민주당 박수현 수석대변인은 10일 페이스북에 “국민의힘 박성훈 수석대변인을 칭찬한다. 어제 오후 박성훈 의원으로부터 ‘논평으로 공격한 것이 미안하다’는 내용의 문자가 왔다”고 밝혔다. 박수현 수석대변인은 자신이 받은 문자메시지를 공개하기도 했다. 문자메시지에는 박성훈 수석대변인이 “어제 선배님에 대한 공격 너그럽게 이해해 달라”는 내용이 포함됐다.
박수현 수석대변인은 “당 수석대변인은 각 당의 입장을 말해야 하고, 때로는 거친 언어로 상대방을 공격해야 하는 숙명을 갖고 있다”며 “발단은 제가 ‘독버섯’으로 선공했기 때문에 박성훈 수석대변인이 어쩔 수 없이 ‘균’으로 맞받았는데 그게 마음에 걸려 저에게 사과를 한 것”이라고 말했다. 그러면서 “제가 먼저 공격했으니 사과를 하려면 제가 먼저 했어야 맞다. 선배 노릇을 못 해 미안하다”고 했다.
앞서 8일 국회에서 열린 기자간담회에서 박수현 수석대변인은 이 대통령의 예능 출연에 대한 공세 수위를 높이는 국민의힘을 향해 “독버섯처럼 고개를 쳐들고 올라오고 있다”고 비판했다. 그러자 박성훈 수석대변인은 논평을 내고 “민주당은 상대를 독버섯이라 부르기 전에 자신들의 독선이 대한민국을 좀먹는 균이 되고 있음을 성찰해야 한다”고 지적했다.
박성훈 수석대변인은 이날 오후 기자들과 만나 문자메시지가 공개된 것에 대한 사전 교감이 있었느냐는 질문에 “개인적으로 보낸 문자”라며 “이와 별개로 우리의 정치가 극단적인 혐오의 언어가 아니라 서로 존중하고 품격 있는 언어로 정치가 진행되기를 바라는 마음뿐”이라고 밝혔다.
