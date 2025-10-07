김정은, 푸틴 생일에 축전…“탁월한 영도력과 완강한 실천력”

김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 생일을 맞아 축전을 보냈다고 노동신문이 7일 보도했다. 그는 축전에서 푸틴 대통령을 향해 “탁월한 영도력과 완강한 실천력을 지녔다”며 극찬을 쏟아냈다.
노동신문에 따르면 김 위원장은 이날 “당신의 현명한 영도와 애국적 헌신에 의해 오늘 러시아 연방은 강력한 정치체제와 강건한 국력을 보유한 세계적인 강국으로, 다극화된 새 세계창설을 선도하는 대국으로서의 광영을 떨치고 있다”고 했다.
또 “나라의 존엄과 핵심 이익을 견결히 수호하고 강력하고 번영하는 러시아를 건설하기 위한 성업 수행에서 이룩되고 있는 괄목할 성과들은 당신의 탁월한 영도력과 완강한 실천력을 떠나 결코 생각할 수 없다”고 했다.
공고한 북러 관계도 강조했다. 김 위원장은 “나는 일대전성기를 맞이한 조로(북러) 두 나라 사이의 동맹관계가 정의롭고 다극화된 세계질서를 수립하는 데 중대한 기여를 하게 되리라는 것을 믿어의심치 않는다”고도 했다.
김 위원장은 끝으로 “평양과 모스크바는 언제나 함께 있을 것이며 우리의 친선은 영원불멸할 것“이라고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
