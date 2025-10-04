6·3부산시장 선거 與전재수-野박형준 거론… ‘조국 변수’

내년 6·3지방선거에서 부산시장 선거는 서울과 함께 승패의 분수령이 될 최대 격전지로 꼽힌다. 더불어민주당은 2018년 지방선거에 이어 부산·울산·경남 석권을 다시 한번 노리는 반면 국민의힘은 ‘현역 프리미엄’을 앞세워 집권 여당의 기세에 맞선다는 전략이다. 3선 도전을 노리는 국민의힘 소속 박형준 부산시장에 맞서 민주당에선 부산 지역 유일한 여당 의원인 전재수 해양수산부 장관이 유력 후보로 거론된다. 부산이 고향인 조국혁신당 조국 비상대책위원장의 출마 여부도 변수다. 호남에선 민주당과 조국혁신당의 범여권 대결이, 대구·경북(TK)에선 국민의힘 내부의 각축전이 예상된다.》
여야는 내년 6·3지방선거에서 부산·울산·경남(부울경)이 민심의 바로미터가 될 것으로 보고 있다. 1995년 민선 체제 전환 이후 여권이 부울경을 석권했던 것은 문재인 정부에서 치른 첫 전국 단위 선거였던 2018년 지방선거가 유일하다. 더불어민주당은 21대 대선에서 이재명 대통령이 사상 첫 득표율 40%대 고지를 밟은 부산이 승리의 기점이 될 것으로 기대하고 있다. 여야 주요 후보들이 여론조사에서 접전을 벌이고 있는 가운데 국민의힘은 ‘현역 프리미엄’으로 맞선다는 방침이다. 이런 가운데 부산이 고향인 조국혁신당 조국 비상대책위원장의 부산시장 출마 여부 등이 선거 구도를 뒤흔들 변수가 될 것이라는 관측이 나온다.
● 與 “어게인 2018” vs 野 “보수 결집”
민주당은 부울경을 석권한 2018년 지방선거를 교두보로 삼아 2017년 대선과 2020년 총선 승리까지 3연승을 하며 국정 동력을 확보했던 문재인 정부의 승리를 재현하겠다며 ‘어게인 2018’을 외치고 있다.
민주당은 부산에서의 상승세가 확산될 것을 기대하고 있다. 노무현 전 대통령은 2002년 부산에서 29.85%, 문재인 전 대통령은 2017년 38.71%를 득표했지만, 이 대통령은 40.14%를 얻어 역대 민주당 대통령 후보 중 최고 득표율을 보였다. 민주당 관계자는 “부산 출신 노무현 문재인 전 대통령도 밟지 못한 40% 고지를 이 대통령이 오른 것”이라고 말했다. 민주당은 부산 지역 승리를 계기로 현재 부산 지역구 18석 중 1석에 불과한 여당 의석을 5∼6석 수준으로 회복한다는 계획이다.
지난 지방선거 당시 부울경 지역에서 완승한 국민의힘은 보수층 결집을 기대하며 “절대 사수”로 맞서고 있다. 국민의힘은 윤석열 전 대통령 탄핵과 대선 후보 강제 교체 논란 등 최악의 상황에서 치른 21대 대선에서도 부산에선 강서구를 제외한 15개의 구·군에서 모두 과반 득표로 승리한 것에 기대를 걸고 있다. 당시 김문수 후보는 부산에서 51.39%의 득표율을 기록해 이 대통령을 10%포인트 이상 앞섰다. 김 후보는 울산과 경남에서는 47.57%, 51.99%를 각각 얻어 42.54%, 39.40%를 득표한 이 대통령을 제쳤다. 국민의힘 관계자는 “내년이면 집권 2년 차에 접어든 이재명 정부에 대한 견제 심리가 발동하면서 보수층이 더 결집할 것”이라고 했다.
세계일보 의뢰로 한국갤럽이 지난달 29, 30일 진행한 여론조사에선 부울경에서 여당 후보가 많이 당선돼야 한다는 응답은 38%, 야당 후보가 많이 당선돼야 한다는 응답은 42%로 오차범위(95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%) 내에서 팽팽하게 맞서고 있다.
● 與野 내부 경선도 치열, 조국 출마도 거론
부산시장 후보로는 민주당에선 부산 지역 유일한 현역 의원인 전재수 해양수산부 장관과 박재호 최인호 전 의원, 이재성 부산시당위원장 등이 거론된다. 국민의힘은 3선을 노리는 박형준 현 시장과 김도읍, 조경태 의원 등이 후보군이다. 조 비대위원장의 출마도 아직 살아 있는 카드다.
부산일보 의뢰로 한국사회여론조사(KSOI)가 지난달 7, 8일 실시한 부산시장 여야 지지도 조사에 따르면 전 장관이 20.3%로 박 시장(15.9%)과 오차범위(95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%) 내 접전을 벌였다. 부산KBS가 한국리서치에 의뢰해 13∼15일 실시한 조사 결과에선 전 장관이 17%, 박 시장은 15%였다(여론조사별 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
경남도지사 후보에는 민주당 소속으로 경남도지사 선거에서 첫 승리를 맛본 김경수 지방시대위원장과 4선의 민홍철 의원이, 야권에선 박완수 현 지사와 조해진 전 의원이 물망에 오른다. 야권에선 김 위원장이 나설 경우 ‘드루킹 특검’을 이끌어냈던 김성태 전 의원을 대항마로 내세워야 한다는 주장도 나오고 있다. 울산에서는 국민의힘 소속인 김두겸 시장에 맞서 민주당 소속 송철호 전 시장과 이선호 대통령자치발전비서관 등이 도전장을 내밀 것으로 전망된다.
