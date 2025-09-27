최선희 北 외무상, 베이징 도착한 듯…시진핑 방북 주선 요청

최선희 북한 외무상이 27일 중국 베이징에 도착한 것으로 보인다.
최 외무상이 탑승한 것으로 추정되는 북한 고려항공편이 이날 오후 베이징 서우두공항에서 도착한 것으로 알려졌다.
앞서 중국 외교부는 최 외무상이 왕이 외교부장 초청으로 이날부터 30일까지 중국 베이징을 방문한다고 밝힌바 있다.
2022년 6월 취임한 최 외무상이 단독으로 중국을 방문하는 것은 이번이 처음이다. 최 외무상은 이번 방중 기간 왕이 외교부장과 회동해 다음달 10일 열리는 북한 노동당 창건일 80주년에 참석할 중국 측 인사 명단을 논의할 것으로 전망된다. 최 외무상이 직접 중국을 방문한만큼 시진핑 주석의 방북을 직접 요청할 것이란 분석이 나온다.
2015년에 열린 노동당 창건일 70주년 행사에선 중국 정부 서열 5위인 류윈상 상무위원이 참석했고 65주년 행사 때는 서열 9위 저우융캉 상무위원이 방북했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0