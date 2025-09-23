국힘, 李대통령 ‘전국민 대청소 운동’ 제안에 “국민을 머슴으로 보는 행태”

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 국민의례를 하고 있다. (대통령실 제공. 재판매 및 DB 금지) 2025.9.18/뉴스1

이 대변인은 “국민을 동원 대상으로 생각하는 국가 지도자의 인식”이라며 “우리나라가 권위주의 시절로 회귀한 것이 아닌지 착각이 들 정도”라고 했다. 그러면서 “이런 관제 캠페인에 ‘울며겨자먹기 식’으로 참여해야 하는 시민 단체나 자원봉사자들은 자신들의 순수한 노력이 대통령의 ‘시대착오적인 발상’ 때문에 빛이 바랠까 우려하고 있다”고 했다.