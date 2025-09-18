“동북아-인태 안보 책임… 한 국가가 짊어질순 없어”

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 “동북아나 인도태평양 지역의 안보에 대한 책임을 어느 한 국가가 홀로 짊어진 건 아니었다”고 말했다.
브런슨 사령관은 17일 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 한미동맹재단·주한미군전우회 주최 ‘한미동맹 콘퍼런스’ 기조연설에서 이같이 말했다. 브런슨 사령관은 2022년 8월 중국이 군함과 항공기를 동원해 대만 포위 훈련을 했던 것을 거론하며 “분쟁이 경고 없이 급격하게 고조될 수 있다는 것을 보여준 사례”라고 했다.
브런슨 사령관은 또 최근 북한, 중국, 러시아가 중국의 전승절 80주년 열병식 등을 계기로 밀착하고 있는 것을 언급하며 “적들은 자신들만의 연합을 구축하고 군사적, 경제적 유대를 심화하고 있다”며 “우리는 그들이 동맹을 확대하는 속도보다 더 빠르게 동맹을 확장해야 한다”고 강조했다.
주한미군 감축이나 철수 우려로 이어지고 있는 ‘한미동맹 현대화’ 논란에 대해선 “우리가 어떻게 다양한 위협에 대응해 동맹을 현대화할 수 있을까에 대한 답은 적응력(adaptability)”이라며 “위협은 빠르게 진화하기 때문에 우리는 유연함을 유지해야 한다”고 했다. 중국 견제 및 방어를 위해 주한미군의 전략적 유연성을 확대하는 데 본격적으로 나설 방침을 시사한 것으로 풀이된다.
