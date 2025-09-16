[단독] 與, ‘성비위 2차 가해’ 최강욱 징계수위 오늘 결정

더불어민주당이 16일 당 징계기구인 중앙당 윤리심판원 회의를 열고 조국혁신당 성 비위 옹호 발언으로 2차 가해 논란을 일으킨 최강욱 전 의원에 대한 징계수위를 결정하기로 했다. 정청래 대표가 최 전 의원에 대한 윤리감찰을 지시한 지 12일 만이다.
민주당은 이날 오후 당사에서 윤리심판원 회의를 열고 최 전 의원에 대한 징계 여부를 논의할 예정이다. 민주당은 이날 윤리심판원이 내린 결과를 17일 최고위원회의에 보고한 후 징계 수위를 확정한다는 방침이다.
앞서 정 대표는 4일 최 전 의원에 대해 윤리감찰단에 긴급 진상조사를 지시한 데 이어 8일 당 최고위회의에서 최 전 의원 사건을 거론하며 “피해자와 국민들게 심려 끼쳐드린 점에 대해 민주당을 대표해서 당대표인 제가 진심으로 사과드린다”고 말했다. 이어 당 윤리심판원에 사건을 회부하고 재발 방지를 약속했다.
당내에선 ‘주식 차명거래 의혹’이 일었던 무소속 이춘석 의원에 대한 징계에 비해 처리 속도가 더디다는 지적이 나왔다. 민주당 지도부는 이 의원이 탈당한 지 하루 만인 지난달 6일 긴급 징계 조치를 통해 이 의원을 당에서 제명했다. 다음날 민주당 윤리심판원도 이 의원의 행위가 매우 중차대한 비위행위라며 신속한 판단을 내놓았다.
반면 최 전 의원에 대해서는 당 대표가 윤리심판원에 회부한 지 일주일이 넘어서도 징계 여부가 결정되지 않아 “늑장 대응 아니냐”는 목소리가 나왔다. 당 지도부 관계자는 “비상징계 할 만큼 명확하고 중대한 사안이면 윤리심판원을 생략하고 최고위 직권으로 중징계를 내리지만, 그게 아닐 경우엔 윤리심판원에서 사안을 면밀히 검토하기 때문에 시간이 걸리는 것”이라고 설명했다.
최 전 의원은 2023년 11월 여성 비하 논란 발언으로 인해 당시 이재명 당 대표 직권 비상 징계 처분으로 당원 자격 6개월 정지라는 중징계를 받은 바 있다. 최 전 의원은 전날 방송인 김어준 씨의 유튜브 채널에 출연해 “질타도 많이 받고 걱정도 많이 받으며 많이 생각하는 시간을 가졌다”면서도 “팩트에 참 관심이 없다는 아쉬움과 일방적으로 언론의 몰아가기 과정에 논쟁들이 생겨서 속상한 일이다”고 말했다.
