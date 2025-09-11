與 김병기 “특검법 여야 합의, 파기 아닌 최종 결렬…다른 의견 있으면 따라야”

김병기 더불어민주당 원내대표가 11일 전날 국민의힘과 합의한 3대(내란·김건희·채상병) 특검법 등에 대해 “협의가 최종적으로 결렬됐다”고 밝혔다.
김 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 “문서화된 게 아니기 때문에 (협의가) 파기됐다는 표현은 맞지 않다”며 이같이 말했다.
이어 “협의가 결렬됐다”며 “어제 1차 협의를 했고 오늘 최종 협의를 (할 예정이었는데) 그 협의가 최종적으로 결렬된 것”이라고 했다.
김 원내대표는 “어제 우리가 총론만 하고 나갔다”며 “뒤에 수석들이 각론을 너무 많이 나갔다. 그걸(각론을) 더 세밀하게 한 다음에 설명했어야 하는데 (설명이) 너무 많이 나간 것”이라고 해명했다.
아울러 “무엇보다도 의총에서 추인을 받아야 된다”며 “다른 의견들도 있고 특히 기간 연장이랑 규모 같은 거는 다른 의견들이 있으면 그 의견을 따라야 할 것”이라고 했다.
앞서 여야는 전날 3대 특검법을 수정해 11일 본회의에서 처리하기로 합의했다. 당초 더불어민주당이 주장한 수사인원 확대는 최소화해 10명을 안넘기로 했고, 수사기간 연장은 없던 걸로 했다. 또 민주당이 의무로 밀어붙였던 내란재판 생중계는 재판장 판단에 따르기로 했다. 국민의힘은 민주당이 특검법을 수정하는 대신 민주당의 금융감독위원회(금감위) 설치법에 협조하기로 한 바 있다.
