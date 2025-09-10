李대통령 내일 취임 100일 기자회견…“약속대련 없다”

이재명 대통령이 취임 100일을 맞아 11일 기자회견을 연다. 취임 30일만인 지난 7월 첫 기자회견 이후 두 번째 기자회견이다.
대통령실 이규연 홍보소통수석은 10일 오후 서울 용산 대통령실에서 브리핑을 열어 “내일(11일) 오전 10시부터 이재명 정부 출범 100일 기자회견이 90분 동안 열린다”고 밝혔다. 다만 기자회견 시간은 예정보다 더 늘어날 가능성도 있다. 이 대통령은 되도록 많은 질문을 받겠다고 말한 것으로 전해졌다. 앞선 30일 기자회견은 약 2시간 동안 진행됐었다.
이 대통령의 이번 기자회견 슬로건은 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’이다. 이 수석은 “더 나은 경제, 더 자주 소통, 더 큰 통합이 (이번 기자회견의) 콘셉트”이라고 설명했다. 이 수석은 “이 대통령은 신성장 동력과 고용, 부동산, 증시 대책 등 민생과 경제에 대한 구상을 집중적으로 밝힐 예정”이라고 말했다. 또 기자회견의 핵심 그림은 기자의 상징인 ‘펜’으로 정해졌다. 이 수석은 “우리 사회의 다양한 목소리가 두루 섞이고 소통하는 것을 의미한다”고 설명했다.
일문일답은 민생과 경제, 정치·외교안보 등 3개 분야로 구성된다. 30일 기자회견과 마찬가지로 문답은 사전 조율 없이 이뤄진다. 이 수석은 “대통령과 기자간의 사전 약속된 질의응답, 즉 ‘약속대련’은 없다”며 “중요 현안에 대한 질문은 각 파트 초반에 소화한다. 필수 질문을 간사를 통해 추렸다”고 했다. 이번 기자회견에는 내외신 언론 152명이 참석한다. 이 수석은 “특별한 주제를 심층 취재하는 2곳의 독립 언론도 초대했다”고 밝혔다. 다만 매체명은 언급하지 않았다.
댓글 0