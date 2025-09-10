趙외교에 기업들 호소…“전문직 비자쿼터 신설해달라”

미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금소에 구금된 한국인들의 석방 및 귀국 문제를 협의하기 위해 미국 워싱턴을 방문한 조현 외교부 장관은 9일(현지 시간) 워싱턴 주재 한국 기업 대표들과 간담회를 열고 미 당국의 현대차-LG에너지솔루션 배터리 공장 단속과 관련한 비자 문제 등 애로사항을 청취했다.
외교부에 따르면 조 장관은 이날 간담회에서 “정부는 조지아주에 구금된 국민을 신속하고 안전하게 귀국시키고, 향후 이들이 미국에 재입국할 때 불이익을 받지 않도록 하기 위한 모든 노력을 최우선으로 기울이고 있다”고 강조했다.
기업 대표들은 한국인 전문인력 대상 별도 비자(E-4 비자) 쿼터 신설, 대미 투자 기업 고용인 비자(E-2 비자) 승인율 제고 등을 위한 노력을 요청했다. 아울러 한국 기업 직원들이 미 출장 시 주로 발급받는 단기 상용 비자(B-1 비자)에 대한 미 정부의 명확한 가이드라인을 재확인해 현장에서 적용할 수 있도록 한미 양국 정부가 협의해 줄 것을 요청했다.
특히 이들은 미 국무부뿐만 아니라 국토안보부 등 관계부처가 향후 수립될 가이드라인을 동일하게 적용해야 기업들의 불확실성을 줄이고 보다 적극적인 대미 투자활동을 수행하는 데 도움이 될 것이라고 강조했다.
조 장관은 그간 우리 정부가 △E-4 비자 쿼터를 신설하는 ‘한국동반자법’(Partner with Korea Act) 입법을 위한 미 정부 및 의회 대상 아웃리치 △우리 기업 비자 문제 개선 대미 협조 △미국 비자 신청 유의사항·설명회 개최 등을 실시해 왔다고 설명했다. 이어 기업인들이 제기한 내용을 이미 미 측에 전달했다면서 “향후 우리 대미 투자 기업들의 활동이 원활하게 이뤄지도록 적극 노력해 나가겠다”고 밝혔다.
조 장관은 간담회에 이어 주애틀랜타총영사관 및 조지아주 포크스턴 구금센터 인근에 설치된 현지의 외교부 현장대책반과 화상회의를 갖고 국민을 신속하게 귀국시키기 위한 준비 현황을 점검했다.
또한 이와 관련해 정부 차원에서 미 국가안보회의(NSC), 국무부, 국토안보부 등을 대상으로 이뤄지는 고위급 소통과 협의를 점검하며 필요한 조치를 지시했다.
