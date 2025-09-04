국힘, ‘압수수색 저지’ 사흘째 대치…특검 고발에 장외투쟁도 검토

국민의힘은 12·3 비상계엄 선포 사건을 수사 중인 내란 특검(특별검사 조은석)의 원내대표실 등에 대한 압수수색을 막으며 사흘째 대치했다. 국민의힘은 조은석 특검 등을 직권남용 혐의로 서울중앙지검에 4일 고발하는 한편 국회 본청 앞에서 규탄대회를 여는 등 대여투쟁 수위를 끌어올렸다.
국민의힘은 특검팀이 2일과 3일 당 사무처 직원 2명에게 진행한 압수수색을 문제 삼으며 조 특검 뿐 아니라 압수수색 과정에 참여한 검사 1명과 수사관 7명도 함께 고발했다. 특검팀이 압수수색 집행 일시와 장소를 사전에 알리지 않았고, 변호사들의 조력을 받을 권리를 고지하지 않았다는 것이다. 당 법률자문위원장인 곽규택 의원은 “한 당직자는 수사팀 차량에 강제로 동행당해 국회의사당까지 끌려가는 상황까지 벌어졌다”고 했다.
국민의힘은 이날 오전 국회 본청 앞 중앙계단에서 ‘야당 말살 정치 탄압 특검 수사 규탄대회’도 열었다. 장동혁 대표는 “오늘은 쓰레기 같은 내란 정당 프레임을 깨는 날”이라며 “무도한 이재명 정권을 무너뜨리는 첫날이 될 것”이라고 말했다. 장 대표는 최고위원회의에선 “‘특견’은 늘 주인을 물어뜯을 준비를 하고 있다”면서 특검을 개에 비유하기도 했다. 송언석 원내대표는 “특검이 없는 죄를 만들어 기소해봐야 법원에서 당연히 무죄가 나올 것으로 예상되니까 더불어민주당은 자기들이 조종할 수 있는 특별재판부를 만들어 유죄로 만들려고 한다”면서 민주당 일각의 내란특별재판부 설치 시도를 비판했다.
국민의힘은 장외투쟁도 검토하기로 했다. 최보윤 수석대변인은 기자들과 만나 “비공개 최고위원회의에서 가장 강력한 방식의 투쟁을 해야 한다는 의견이 나왔다”며 “장외 투쟁 가능성도 있다”고 말했다.
