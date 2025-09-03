李정부 첫 민정수석 오광수, 통일교 한학자 변호인으로 특검 찾아

이재명 정부 첫 대통령민정수석비서관으로 임명됐던 오광수 전 수석이 김건희 특검(특별검사 민중기)의 수사선상에 오른 통일교 한학자 총재가 구성한 변호인단에 참여한 것으로 나타났다. 검찰 특수통 출신인 오 전 수석은 차명 부동산 의혹으로 임명된 지 닷새 만에 사퇴한 바 있다.
3일 김형근 특검보는 서울 종로구 특검 사무실에서 정례브리핑을 열고 관련 질의에 “(전날) 오 전 수석이 특검에 방문한 것은 사실”이라며 “담당 특검보를 만나 변론하고 간 것으로 알고 있다”고 밝혔다.
특검은 통일교 전직 간부인 윤영호 전 세계본부장(구속 기소)으로부터 건진법사 전성배(구속)를 통해 윤석열 전 대통령 부인 김 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등 금품을 건네고 통일교 현안을 청탁했다는 진술을 확보해 수사 중이다. 윤 전 본부장은 한 총재의 지시와 결재를 받아 현안 청탁과 함께 금품을 전달했다고 주장하고 있다.
또 특검은 “한 총재 지시로 국민의힘 권성동 의원에게 정치자금 1억 원을 건넸다”는 윤 전 본부장의 진술과 관련 물증을 토대로 조사하고 있다. 2022년 2∼3월경 권 의원이 한 총재를 찾아가 큰절하고 현금이 든 것으로 추정되는 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹에 대해서도 들여다보고 있다.
특검은 김 여사와의 친분을 내세워 각종 투자를 부당하게 받은 의혹이 있는 이른바 ‘집사 게이트’ 관련자 3인에 대한 구속영장이 기각된 데 대해선 영장을 재청구하겠다는 입장을 밝혔다.
김 특검보는 “혐의 소명이 아닌 혐의 중대성이 소명되지 않았다는 이유로 (구속영장을) 기각한 사례는 아직 보지 못했고 매우 이례적이라 그 부분에 대한 설명이 필요하다고 판단했다”고 말했다.
이어 “수십억 원 배임 사범이 혐의 중대성이 소명 안 됐다는 이유로 구속영장을 기각한 것은 법질서상 허용돼선 안 된다. 증거인멸의 우려가 크기 때문에 재고돼야 한다”고 강조했다.
‘집사 게이트’ 의혹은 김 여사 일가의 ‘집사’로 지목된 김예성 씨가 설립에 관여하고 지분도 가졌던 IMS모빌리티(전신 비마이카)가 2023년 6월 회계 기준상 자본잠식 상태인데도 사모펀드인 오아시스에쿼티파트너스를 통해 카카오모빌리티, HS효성 등 대기업과 금융·증권사 9곳으로부터 184억 원대 투자를 받았다는 내용이다.
박정호 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 앞서 IMS모빌리티 대표와 오아시스에쿼티파트너스 대표 등에 대한 특검의 구속영장 청구를 기각했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
