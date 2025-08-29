“정청래 찐 하남자” “장동혁 사이코패스”…막말 퍼붓는 여야

크게보기 정청래 대표, 김병기 원내대표를 비롯한 더불어민주당 의원들이 28일 각각 인천 중구 파라다이스시티 컨벤션센터에서 열린 연찬회에 참석했다. 인천=이훈구 기자 ufo@donga.com

여야 지도부 간 감정 싸움이 격화하고 있다. 정청래 대표의 비서실장 한민수 의원이 국민의힘 장동혁 대표가 정 대표의 ‘노상원 수첩’ 입장 등에 대해 공개 질의를 두고 “빵 터졌다”고 한 장 대표를 비판하면서 “사이코패스”라는 표현을 사용하자 국민의힘 지도부에서 “막말을 내뱉었다”는 반발이 나온 것.