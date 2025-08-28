송언석 “비열한 특검…의원 연찬회중 권성동 영장 기습청구”

송언석 국민의힘 원내대표는 28일 김건희 특검(특별검사 민중기)이 국민의힘 권성동 의원에 대해 정치자금법위반 혐의로 구속영장을 청구한 것을 두고 “비열하고 노골적인 야당탄압”이라며 반발했다.
송 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 “9월 정기국회를 앞두고 2025 국민의힘 국회의원 연찬회가 진행 중인 가운데, 이재명 정권의 충견 민중기 특검팀이 우리당 권성동 의원에 대한 구속영장을 기습청구했다”며 “참 괘씸하다”고 말했다.
그는 “민중기 특검팀은 그동안 권성동 의원을 망신주기 위한 끊임없는 언론플레이와 피의사실공표를 감행해왔다. 하지만 정작 특검팀은 금품수수 의혹을 입증할 직접적인 증거를 전혀 제시하지 못 하고 있다”고 주장했다.
그러면서 “어제 소환조사를 진행하고, 제대로 된 조사결과 분석도 하지 않은 채 오늘 구속영장을 청구한 것”이라며 “소환조사는 그냥 쇼였을 뿐인가?”라고 반문했다.
송 원내대표는 “권성동 의원은 과거 문재인 정권 시절에도 검찰의 탄압을 받았다. 당시 검찰은 명확한 증거도 없이 오직 꿰맞춘 진술에만 근거한 구속영장을 청구했지만 결과는 기각이었고, 기소를 이어갔지만 결과는 대법원 무죄였다”고 했다.
끝으로 “특검의 야당탄압이 날로 점입가경”이라며 “전당대회 날에는 국민의힘 중앙당사 압수수색 영장을 집행하려고 들더니, 이번에는 국회의원 연찬회가 진행 중인 상황에서 야당 의원 구속영장 청구를 발표했다. 민중기 정치특검의 비열하고 노골적인 야당탄압을 강력히 규탄한다”고 목소리를 높였다.
앞서 이날 김건희 특검은 이날 권 의원에 대해 1억원대 불법 정치자금을 수수한 혐의로 구속영장을 청구했다. 권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 5일 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)으로부터 불법 정치자금 1억여 원을 수수한 혐의를 받는다.
