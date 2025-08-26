“李대통령 노력 결실…트럼프 웃게 했다” 외신들 호평

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담을 두고 외신들이 긍정적인 평가를 내리고 있다. 25일(현지 시간) 주요 외신들은 “이 대통령의 노력이 결실을 맺었다” “트럼프를 웃게 했다” 등의 반응을 보였다.
먼저 워싱턴포스트(WP)는 “트럼프 대통령이 한국과 거래를 중단할 수 있다고 위협한 뒤 이 대통령과 회담했지만 긴장감을 피했다”며 “이 대통령이 백악관 집무실 리모델링과 전 세계 평화중재 노력 등에 대해 칭찬하면서 트럼프 대통령을 웃게 했다”고 보도했다.
정상회담을 2시간 30분가량 앞두고 트럼프 대통령이 트루스소셜에 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있나? 숙청이나 혁명처럼 보인다”라며 “그런 상황에서 거기에서 비즈니스를 할 수 없다”고 밝히면서 한때 긴장감이 감돌았던 분위기가 회담 직후 역전된 것을 평가한 것이다.
영국 BBC는 “(한국 대표단은) 자신들이 지뢰밭이나 함정에 빠진 것이 아닌지 의심했을 것”이라면서 “그러나 한·미 정상회담에서 (트럼프 측의) 매복 공격은 없었다”고 전했다. 이어 “볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령이 올해 초 경험했던 것처럼 많은 정상들은 백악관 집무실에 들어설 때 어떤 일이 일어날지 확신하지 못했지만 이 대통령은 그런 운명을 피했다”고 설명했다.
로이터 통신도 “이 대통령이 젤렌스키 대통령이나 라마포사 대통령 방문 때처럼 연극적인 대치 상황을 피했다“며 ”이 대통령은 트럼프 백악관을 방문하는 외국 정상들이 사용해온 익숙한 전략을 활용해 골프 이야기를 하고 집무실 인테리어와 평화 중재 능력을 칭찬했다“고 했다.
AP통신은 ‘경고가 따뜻한 환영으로 전환됐다’는 제목의 기사에서 “트럼프 대통령의 SNS 게시글로 우려됐던 적대적인 회담 가능성은 이 대통령이 칭찬을 쏟아내면서 사라졌다”고 했다. 블룸버그통신도 “트럼프 대통령이 회담 중에 이 대통령에게 ‘습격’에 대해 추궁했지만 이 대통령이 설명하자 트럼프 대통령은 ‘오해라고 확신한다’고 말했다”며 “트럼프 대통령을 매료시키려는 이 대통령의 노력이 결실을 맺었다는 신호”라고 했다.
