李 “주한미군 유연성 동의 어려워…미래형 전략화는 필요”

이재명 대통령이 한미 정상회담을 앞두고 주요 의제로 거론되는 주한미군의 전략적 유연성과 역할·규모 재조정 등 이른바 ‘동맹 현대화’에 대해 “유연화에 대한 요구가 있는 건 사실이지만 우리 입장에서는 쉽게 동의하기 어려운 문제”라면서도 “주한미군의 미래형 전략화, 그런 얘기는 우리 입장에서 필요하다”고 했다.
이 대통령은 24일(현지 시간) 일본 도쿄에서 출발해 미국 워싱턴으로 향하는 대통령 공군1호기에서 동맹 현대화에 대한 취재진의 질문에 이렇게 말했다.
최근 트럼프 행정부는 주한미군의 재배치, 즉 전략적 유연성을 강화하는 내용의 동맹 현대화를 요구하고 있다. 미국의 동맹국으로서 대만 방어 등 대(對)중국 견제에 적극적으로 동참하라는 의미가 담겨 있다. 때문에 이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담 공동선언문에 동맹 현대화에 대한 내용이 담길 가능성이 있다는 관측이 나오고 있다.
우리 정부는 전략적 유연성 요구에 대해 안전장치가 마련될 필요가 있다는 입장이다. 위성락 국가안보실장은 22일 기자간담회에서 동맹 현대화 논의와 관련해 “한미 간 공조를 늘려가되 한국의 안보를 손상시키지 않게 꾸려 나간다는 방향으로 의견 접근이 이뤄지고 있다”고 했다.
이 대통령은 ‘대북 정책과 관련해 트럼프 대통령이 전격적인 제안을 할 가능성도 있는데, 계획이 있느냐’는 물음에 “회담 의제는 트럼프 대통령이 제기할 수도 있고 제가 제기할 수도 있는데, 제한 없이 필요한 얘기는 다해 볼 생각”이라며 “북한 문제는 우리에게 매우 중요한 문제니까 핵 문제든, 북한 문제든, 한반도의 평화와 안정에 관한 것은 누가 하든지 아마 한번쯤은 해 보지 않을까. 길을 한번 만들어봐야 되지 않을까”라고 말했다.
댓글 0