李대통령·與지도부 “수사-기소 분리 檢개혁안 추석前 마련”

[이재명 대통령이 20일 서울 한남동 관저에서 열린 더불어민주당 신임 지도부와 만찬에서 정청래 대표, 김병기 원내대표와 주스 건배를 하고 있다.2025.08.20. 대통령실 제공

이재명 대통령이 20일 더불어민주당 정청래 대표 등 지도부를 초청해 만찬 회동을 가졌다. 이 자리에서 대통령실과 여당 지도부는 추석 전까지 검찰개혁안을 정부조직법 개정안에 담기로 하는 데에 뜻을 모았다. 검찰청을 폐지하고 검찰의 수사와 기소를 분리를 골자로 한 민주당의 검찰개혁 속도전에 이 대통령이 힘을 실어준 것으로 풀이된다.