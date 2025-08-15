‘포용’ 흰 넥타이 맨 李 “국민이 주인인 나라로”… 野 빠져 ‘반쪽’ 지적

“21대 대통령 이재명은 대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서 오직 국민만 믿고 국민이 주인인 나라, 국민이 행복한 나라를 향해 성큼성큼 직진하겠습니다.”
이재명 대통령은 15일 ‘국민 대표’ 80명으로부터 임명장을 전달받고 “위대한 대한국민께서 다시 세워 주신 나라 대한민국 대통령으로 임명된 것이 한없이 자랑스럽다”며 이같이 말했다.
이날 행사에는 문재인 전 대통령 내외와 노무현 전 대통령 배우자 권양숙 여사 등이 참석했다. 대통령실은 이명박, 박근혜 전 대통령을 초청했지만 불참했다. 국민의힘과 개혁신당 역시 조국 전 대표와 윤미향 전 의원에 대한 광복절 특별사면을 비판하며 참석을 거부하는 등 반쪽 임명식에 그친 것을 두고 “국민통합의 취지가 퇴색됐다”는 지적이 나왔다. 국민의힘은 “광복 80주년이라는 역사적인 날을 자기 편들만의 잔치인 ‘셀프 대관식’으로 만들었다”고 비판했다.
● 李 “국정 운영 중심엔 언제나 국민”
이 대통령은 이날 광화문 광장에서 열린 국민임명식에서 “빼앗긴 국민주권의 빛을 되찾은 80주년 광복절, 국민의 간절한 소망이 담긴 임명장을 건네받아 한없이 영광스럽고, 또 한없이 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다. 이어 “국민주권 정부는 국정 운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민을 두겠다”고 약속했다. 이 대통령은 이날 ‘백지처럼 모든 것을 포용하겠다’는 의미를 담아 하얀 넥타이를 맸다고 대통령실은 밝혔다.
이날 비상계엄 당일 장갑차를 막아선 유충원 김숙정 씨 부부, 박항서 축구 감독, 바둑기사 이세돌 씨 등 국민 대표 80명이 원형 무대에 올라 자신이 직접 쓴 ‘빛의 임명장’을 대형 큐브에 거치했다. 이 중 광복군 독립운동가였던 목연욱 지사의 아들 목장균 광복회원, 이국종 국군대전병원장, 이연수 NC AI(인공지능) 대표, 하가영 영화감독 등 4명은 이 대통령 부부와 함께 임명장을 큐브 위에 올렸다. 대통령실은 ‘빛의 임명장’을 용산 대통령실 청사로 옮겨 전시할 계획이다.
이날 행사에서는 가수 이은미, 이승환 씨 등이 축하 무대를 가졌다. 이은미 씨는 2일 민주당 전당대회에서 축하공연자로 참석해 “민주당 권리당원 이은미”라고 소개했다. 이승환 씨는 ‘윤석열 대통령 파면 촉구’ 문화제에서 공연하기도 했다.
● 野 “광복절에 대관식” vs 與 “내란 반성과 사죄부터”
이날 행사에는 국민대표 80인, 문 전 대통령 부부와 권 여사, 정부와 국회, 종단과 노동계 대표, 기업인 등 국가 주요 인사 및 각계대표, 일반 시민 3500명 등 총 1만여 명이 참석했다. 하지만 국민의힘과 개혁신당 등 보수 진영은 불참했다.
국민의힘 송언석 비상대책위원장은 이날 당사에서 기자들과 만나 “광복절 경축식장에서 대통령이 ‘저녁 행사(국민임명식)에도 오시지요’라고 했다. 그래서 조용히 ‘우리는 가지 않겠습니다’라고 답했다”고 전했다. 송 위원장은 “광복절에 독립 유공자와 순국선열 후손들을 병풍처럼 세워 놓고 자기 대관식을 하는 자리를 만들어 놓고 오라고 하는 게 말이 되나”며 “독재 정권이 막무가내 망나니짓을 하고 있다”고 했다.
송 위원장은 광복절 행사장에서 더불어민주당 정청래 대표를 만난 것에 대해서도 “정 대표가 내 옆에 앉았는데 쳐다보지도 않더라. 저도 똑같았다”며 “사람하고 악수한다던데 정상적인 사고방식을 가진 대한민국 사람이라면 누가 정 대표와 맘 편하게 악수할 수 있겠나”라고 했다. 국민의힘을 제외한 야4당만 만난 정 대표는 5일 “악수도 사람하고 악수하는 것”이라고 발언해 논란이 됐다. 국민의힘 함인경 대변인은 “올해 광복절은 ‘국민임명식’이라는 이름의 대통령 두 번째 취임식, 그리고 조국·윤미향 사면으로 얼룩졌다”고 비판했다.
반면 민주당 박수현 수석대변인은 이날 라디오에서 “내란과 단절하지 못하고 망언이 난무하는 국민의힘 전당대회의 모습을 보면서 그들이 과연 어떤 것을 비판할 자격이 있느냐”며 “반성과 사죄 없이 형식만 강조하는 것은 진정한 국민 통합을 위한 태도가 아니다”라고 반박했다.
