탄광시대 추억… 미로 같은 갱도가 6m 지도에

  • 동아일보

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태백석탄박물관 특별전 오늘 개막
함태탄광 작업도구-사진 등 공개

석탄 선별 작업 중인 선탄부의 모습. 대한민국역사박물관 제공
석탄 선별 작업 중인 선탄부의 모습. 대한민국역사박물관 제공