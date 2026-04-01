상처에 빛 쬐어 약물량 조절 ‘OLED 패치’ 개발

KAIST는 최경철 전기및전자공학부 교수 연구팀이 성대경 한국세라믹기술원 바이오융합연구단 박사, 박찬수 충북대 약학대학 교수팀과 공동으로 유기발광다이오드(OLED)와 약물전달시스템을 결합한 ‘자가조절형 상처 치료 패치’ 기술을 개발했다고 13일 밝혔다.
이 패치는 적당한 양의 ‘약’을 스스로 조절해준다. 패치에서 나오는 빛의 강도에 따라 체내 신호 물질(활성산소종)이 달라지는데, 이것이 일종의 ‘스위치’ 역할을 해 상처 치료제(병풀 추출물)가 필요한 양만큼만 배출되는 것이다. 이 기술은 연고를 너무 많이 바르거나 세포 재생용 빛을 과하게 쬐어 발생하던 기존 치료법의 부작용을 차단할 수 있다. 생쥐 실험에서 치료 14일차 복합 치료군의 상처 회복률은 67%로, 대조군(35%)의 2배 수준이었다.
곡면 피부에도 완전히 밀착되는 유연한 구조여서 빛 에너지 손실이 적고, 장시간 착용해도 표면 온도가 31도 수준에 머물러 저온 화상 우려를 덜었다는 설명이다. 400시간 넘게 안정 작동해 의료기기 적용 가능성도 확인됐다.
최 교수는 “환자의 몸 상태에 스스로 반응하는 지능형 치료 기술로 발전시킬 계획”이라고 말했다.
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