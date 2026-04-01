상처에 빛 쬐어 약물량 조절 ‘OLED 패치’ 개발

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KAIST “상처 회복률 2배 수준”

OLED 패치를 이용한 광-약물 복합 치료 모식도. 2026.4.13. KAIST 제공
OLED 패치를 이용한 광-약물 복합 치료 모식도. 2026.4.13. KAIST 제공
연고나 반창고보다 상처 치료 속도를 높여주는 ‘스마트 패치’가 개발됐다.

KAIST는 최경철 전기및전자공학부 교수 연구팀이 성대경 한국세라믹기술원 바이오융합연구단 박사, 박찬수 충북대 약학대학 교수팀과 공동으로 유기발광다이오드(OLED)와 약물전달시스템을 결합한 ‘자가조절형 상처 치료 패치’ 기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

이 패치는 적당한 양의 ‘약’을 스스로 조절해준다. 패치에서 나오는 빛의 강도에 따라 체내 신호 물질(활성산소종)이 달라지는데, 이것이 일종의 ‘스위치’ 역할을 해 상처 치료제(병풀 추출물)가 필요한 양만큼만 배출되는 것이다. 이 기술은 연고를 너무 많이 바르거나 세포 재생용 빛을 과하게 쬐어 발생하던 기존 치료법의 부작용을 차단할 수 있다. 생쥐 실험에서 치료 14일차 복합 치료군의 상처 회복률은 67%로, 대조군(35%)의 2배 수준이었다.

곡면 피부에도 완전히 밀착되는 유연한 구조여서 빛 에너지 손실이 적고, 장시간 착용해도 표면 온도가 31도 수준에 머물러 저온 화상 우려를 덜었다는 설명이다. 400시간 넘게 안정 작동해 의료기기 적용 가능성도 확인됐다.

최 교수는 “환자의 몸 상태에 스스로 반응하는 지능형 치료 기술로 발전시킬 계획”이라고 말했다.

#스마트 패치#상처 치료#자가조절형#OLED
김재형 기자 monami@donga.com
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