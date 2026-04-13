고철 폐기 참수리 325호, 최신 고속정 부활 검토

제1연평해전 참전했다가 퇴역
제1연평해전에 참전했다가 퇴역 후 고철로 폐기된 해군 고속정 ‘참수리 325호’가 최신예 고속정으로 부활할 것으로 보인다.
“선체번호 승계로 승전 역사 기억”
해군은 12일 제1·2연평해전과 대청해전에 참전한 전력 가운데 승전 역사의 계승이 필요한 고속정을 선정해 그 선체번호를 전력화하는 최신 차기고속정(PKMR)에 부여하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. 해군 관계자는 “제1연평해전과 대청해전에 참전한 참수리 325호, 제2연평해전에 참전한 참수리 357호가 선체번호 승계 대상으로 유력하다”고 전했다.
군함의 경우 500t 이상인 함(艦)은 함명과 선체번호가 모두 있지만 500t 미만의 정(艇)은 함명 없이 선체번호만 있다. 고속정의 경우 선체번호가 곧 이름인 셈이다.
1989년 취역한 참수리 325호는 1999년 제1연평해전 당시 서해 북방한계선(NLL)을 침범한 북한 경비정을 격퇴하고, 2009년 11월 대청해전에서도 공을 세우는 등 33년간 최전방에서 NLL을 사수하다가 2022년 퇴역했다.
군은 참수리 325호의 역사적 가치를 고려해 안보전시물 지정을 검토했으나 비용과 기존 상징물과의 중복 등을 고려해 올 1월 고철로 폐기했다. 이를 두고 군 안팎에선 제1연평해전 승전의 주역을 홀대하는 것 아니냐는 논란이 일기도 했다.
2002년 제2연평해전 당시 북한 경비정의 기습 공격을 받고 침몰했다가 인양된 참수리 357호는 현재 경기 평택 해군2함대사령부 내 안보공원에 전시돼 있다.
군 관계자는 “선체번호의 승계를 통해 북한의 NLL 도발을 격퇴한 승전의 역사와 장병의 헌신이 기억돼야 한다는 목소리가 많다”고 전했다.
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
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