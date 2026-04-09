이경률 SCL그룹 회장, 몽골 과학아카데미 ‘명예박사’ 받아

이경률 SCL그룹의 회장이 몽골 학술기관인 과학아카데미에서 명예박사 학위를 받았다.
SCL그룹은 9일 이 회장이 몽골 보건의료 시스템의 기초를 다지고 국제 학술 교류에 헌신해 온 공로를 인정받아 명예박사 학위를 받았다고 밝혔다. SCL그룹 2002년 몽골 최초로 자동화 시스템을 갖춘 검사 전문기관인 ‘MOBIO’를 설립해 진단검사 분야 발전에 기여해 왔다.
SCL그룹은 매년 소외 계층을 대상으로 무료 건강검진과 예방 교육을 제공해 왔다. 몽골 의료진 200여명 이상에게 한국 연수 기회를 제공하기도 했다. SCL그룹은 2023년부터 몽골 최초의 의과대학인 아치국제병원과 인력 교육, 공동 연구, 의료기기 보급 등의 분야에서 협력을 강화했다.
이 회장은 “앞으로도 SCL그룹은 몽골과 한국 간의 가교 역할을 충실히 수행할 것”이라며 “학술 교류와 협력도 확대해 양국의 보건의료 발전에 기여하겠다”고 말했다.
이호 기자 number2@donga.com
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