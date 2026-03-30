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디지털타임스 박학용 대표 재선임
동아닷컴
입력
2026-03-30 09:47
2026년 3월 30일 09시 47분
박태근 기자
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박학용 디지털타임스 대표
디지털타임스는 지난 27일 정기 주주총회와 이사회를 열어 박학용 대표(사진)를 대표이사 사장에 재선임했다고 30일 밝혔다.
박 대표이사는 문화일보 경제산업부장과 편집국장, 논설위원 등을 거쳐 2018년 디지털타임스 대표이사 겸 발행인으로 임명됐다. 2023년 4월부터 한국온라인신문협회장도 맡고 있다.
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