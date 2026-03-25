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[부고]김영일 현대로템 커뮤니케이션실장 부친상
동아경제
입력
2026-03-25 17:25
2026년 3월 25일 17시 25분
김민범 기자
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◇ 김종열(향년 85세)씨 별세, 김영일(현대로템 커뮤니케이션실장)씨 부친상=24일(화), 전북 고창군 고인돌장레식장 301호, 발인 26일(목) 오전 9시.
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김민범 기자 mbkim@donga.com
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