박용근 KAIST 교수, 바이오포토닉스 최고 권위상

살아 있는 세포와 조직을 염색하지 않고도 3차원으로 관찰할 수 있는 ‘홀로토모그래피’ 분야를 개척한 박용근 KAIST 물리학과 교수(사진)가 바이오포토닉스 분야 세계 최고 권위상을 받았다.
2일 KAIST는 박 교수가 ‘마이클 S 펠드 바이오포토닉스 어워드’를 수상했다고 밝혔다. 바이오포토닉스는 빛을 이용해 세포와 조직을 정밀하게 관찰하고 질병을 진단 및 치료하는 첨단 융합 연구 분야다.
박 교수가 수상한 이 상은 해당 분야의 핵심 기술을 정립한 세계 석학들이 수상했던 상이다. 2012년 제정돼 기초 광학 발전부터 이론 정립, 첨단 계측 개발, 임상 연구 확장까지 종합적으로 평가한다.
박 교수는 빛의 굴절률 변화를 이용해 세포 내부 구조와 물성을 정밀 복원하는 홀로토모그래피 분야 석학이다. 형광 염색 등 세포를 손상시키지 않는 ‘3차원 라벨프리’ 정밀 영상 시대를 열었다는 평가를 받고 있다.
박 교수는 세포, 조직 영상을 인공지능(AI)과 결합해 자동으로 분석하고 세포를 분류하는 기술까지 확장했다. 더 나아가 빛의 방향별 반응을 이용해 암 조직 내 콜라겐 섬유와 같은 주요 구조를 염색 없이 확인하는 새로운 접근법을 제시했다. 이번 연구 성과는 네이처 리뷰, 네이처 포토닉스, 네이처 셀 바이올로지 등 국제적인 학술지에 게재됐다. 박 교수는 “물리학 기반 라벨프리 이미징과 AI 기술을 통해 생명과학과 의학의 미해결 문제 해결에 기여하겠다”고 말했다.
