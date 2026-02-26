“韓-佛, 단순교역 넘어 핵심산업 파트너”

佛대사, 수교 140주년 경제보고서
“EU국가 중 한국내 투자 규모 2위
양국 미래지향적 도약 토대 될 것”
“프랑스는 반도체, 조선, 방위산업(방산) 등 한국 전략 산업의 ‘숨은 조력자’입니다.”
25일 서울 중구 주한 프랑스대사관에서 열린 ‘한국 내 프랑스의 경제의 위상 2026 리포트(보고서)’ 발표 간담회에서 필립 베르투 주한 프랑스대사(사진)는 “1886년 수교 이래 프랑스는 한국 경제에 지속적인 가치를 창출해 왔다”며 이같이 말했다. 이어 “이번 보고서는 양국 관계가 미래 지향적인 도약을 하는 토대가 될 것”이라고 했다.
올해 한-프랑스 수교 140주년을 맞아 마련된 이번 행사에서 국내 진출 프랑스 기업과 경제단체들은 프랑스가 패션과 식품 분야는 물론이고 반도체와 조선 같은 한국의 핵심 산업 분야에서도 오랜 기간 협력을 해왔다는 점을 강조했다.
보고서에 따르면 반도체, 배터리, 항공·우주, 조선, 자동차 등의 분야에서 프랑스 기업이 한국 기업들과 긴밀한 협력을 해오고 있는 것으로 나타났다. 프랑스의 대(對)한국 수출액 중 70%가 한국 기업의 제품 생산에 필요한 산업 설비나 소재다. 에어리퀴드, 베올리아, 소이텍 등이 반도체 소재·부품·장비를 삼성전자와 SK하이닉스에 공급하는 것이 대표적이다. 또 프랑스는 네덜란드에 이어 유럽연합(EU) 국가 중 한국 내 투자 규모 2위 국가다.
최근에는 원자력 발전, 전기차, 수소 등 탈(脫)탄소 분야와 항공·우주, 방산 등 첨단 기술을 중심으로 한 전략 분야에서의 협력이 두드러지고 있다. 특히 양국이 해외 사업 수주를 두고 경쟁하는 구도 속에서도 기술 협력을 통해 상호보완적인 발전을 꾀하고 있다는 진단이 나왔다. 마를렌 마르케스로페스 주한 프랑스대사관 경제통상대표부 대표는 “프랑스와 한국은 산업·정치적 차원에서의 깊은 신뢰를 바탕으로 단순 교역을 넘어 핵심 산업에서 협력하는 전략적 파트너로 거듭났다”고 했다.
댓글 0