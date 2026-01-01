엄지만한 심장 다시 ‘쿵쿵’… 생후 8일만의 기적

홍이준 군, 한달 일찍 1.5㎏ 출생
엄마 뱃속에서 선천성 심장병 진단
세계적으로 사례 드문 고난도 수술
응급상황에 조기 집도… 2.2㎏ 퇴원
“아이를 임신했을 때 심장이 좋지 않다는 얘기를 듣고 많이 걱정했지만 ‘아이는 잘 고쳐줄 테니 낳는 데만 집중하라’는 의료진의 말에 희망을 잃지 않았습니다.”
성인 엄지손가락 크기의 심장을 갖고 태어난 홍이준 군(1)의 어머니 신효진 씨(46)는 아들이 무사히 수술을 마치고 퇴원하는 소감을 이렇게 전했다. 홍 군은 출산 예정일보다 한 달 일찍 몸무게 1.5kg의 저체중에 심장 기형을 안고 태어났다. 보통 생후 4개월이 지나야 수술이 가능한데, 상태가 악화돼 생후 8일 만에 수술을 받고 최근 퇴원했다.
서울아산병원은 소아심장외과 윤태진 교수팀이 홍 군의 심장 기형을 한 번의 수술로 정상화하는 ‘완전 교정술’로 치료하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.
병원에 따르면 홍 군은 1년 넘는 시험관 시술 끝에 엄마 나이 45세에 얻은 소중한 아들이다. 엄마 뱃속에서 ‘팔로 4징’이라는 선천성 심장병 진단을 받았다. 인구 1만 명당 3, 4명에게서 발생하는 희귀질환으로, 심장의 구조적 결함 때문에 산소 공급이 원활하지 않아 청색증이 나타난다.
가슴을 열고 심장 박동을 멈춘 뒤 판막을 성형하는 고난도 수술이 필요해 통상 몸무게가 늘어난 생후 4개월이 지나 수술을 한다. 그러나 홍 군의 산소 포화도가 점점 떨어지고 무산소 발작까지 나타나자 의료진은 수술을 미룰 수 없었다. 의료진은 혈관이 바늘보다 얇은 홍 군의 심장 수술을 지난해 11월 성공적으로 마쳤다. 심장 초음파 검사에서 심장이 안정적으로 뛰는 모습이 확인된 홍 군은 수술 49일 만인 이달 5일 2.2kg의 건강한 모습으로 퇴원했다.
윤 교수는 “2kg 미만 신생아의 완전 교정 수술은 세계적으로 사례를 찾기 어렵다. 재수술하지 않도록 한 번에 심장을 고치는 것이 아이에게 줄 수 있는 최고의 선물이라고 판단했다”고 말했다.
