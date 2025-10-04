한불 수교 140주년 기념 로고 공개… “한붓그리기로 변함없는 우정 상징”

주프랑스 한국대사관이 주한 프랑스대사관과 함께 2026년 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념하는 로고(사진)와 슬로건을 2일(현지 시간) 공개했다.
140주년 기념 로고는 끊김 없는 ‘한붓그리기’ 기법으로 숫자 140을 상징적으로 표현했다. 140년간의 변함없는 우정, 앞으로도 흔들림 없이 이어질 양국의 굳건한 협력, 단단한 연대의 고리를 상징한다고 주프랑스 한국대사관은 설명했다.
슬로건은 ‘창의, 기회, 연대’로 정했다. 창의는 혁신과 상상력, 기회는 성장 가능성, 연대는 인류 보편의 가치인 평화와 번영에 기여하는 공동의 정신을 의미한다.
김병준 주프랑스 한국대사대리는 2일 프랑스 파리에서 열린 국경일 행사에서 로고와 슬로건을 발표하면서 “1886년 우호 통상 조약을 체결한 이래 깊은 우정을 쌓아온 양국이 다음 140년에도 역사상 가장 아름다운 페이지를 계속 써 나갈 것”이라고 말했다. 상원 부의장으로 외교국방위 소속인 로이크 에르베 프랑스 상원의원은 이날 “한국은 6·25전쟁을 이겨내고 민주화를 이룬 저력이 있다”며 “앞으로도 두 나라가 우주, 배터리 등 신산업, 친환경 분야에서 서로 협력을 강화해 나가자”고 말했다. 양국은 내년 수교 140주년을 맞아 다양한 전시회, 공연, 영화제 등을 프랑스와 한국에서 개최할 계획이다.
