델 토로 감독 “韓영화 볼때마다 에너지-힘 느껴”

BIFF서 신작 ‘프랑켄슈타인’ 소개
“흥분을 감출 수가 없어요. 한국 영화를 너무 사랑합니다.”
19일 오전 부산 해운대구 영화의전당 비프힐. 멕시코 출신의 거장 기예르모 델 토로 감독(61·사진)은 한국을 처음 방문한 소감을 이렇게 표현했다. 그는 신작 ‘프랑켄슈타인’을 들고 제30회 부산국제영화제(BIFF)를 찾았다.
델 토로 감독은 ‘셰이프 오브 워터’(2018년)로 베니스 국제영화제 황금사자상과 미국 아카데미 작품상, 감독상을 수상했다. 그에 앞서 ‘헬보이’(2004년) ‘판의 미로’(2006년) 등을 연출하며 ‘크리처(괴생명체)물 장인’이라는 평가를 받아 왔다.
한국 영화에 대한 애정을 드러내기도 했다. 델 토로 감독은 봉준호, 박찬욱 감독 등을 언급하며 “다른 나라의 어떤 영화에서도 찾아볼 수 없는 독특한 영화들이 한국에서 나오고 있다. 한국 영화를 볼 때마다 에너지와 힘을 느낀다”고 말했다.
부산=김태언 기자 beborn@donga.com
