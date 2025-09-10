현존 最古 ‘임진년 호작도’ 리움미술관 첫 공개

‘호랑이-까치’ 케데헌 함께 나와 주목
넷플릭스 시리즈 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)에 등장해 세계적인 주목을 받은 까치·호랑이의 그림을 소개하는 전시가 서울 용산구 리움미술관에서 2일 개막했다. 이 가운데 1592년 제작된 ‘호작도’(사진)는 일반에 처음으로 공개되는 작품이다.
호돌이 모티프 된 작품 등 함께 전시
리움미술관은 M1 2층에서 열리는 상설기획전 ‘까치호랑이 호작(虎鵲)’에서 호랑이와 까치를 주제로 한 전통 회화와 민화 7점을 선보인다.
1592년 호작도는 그림 오른쪽 윗부분에 ‘임진년에 그렸다’는 기록이 남아 있어 지금까지 알려진 까치·호랑이 그림 중 가장 오래된 것으로 평가받는다. 민화가 아닌 정통 회화 형식으로 그려져, 중국 원나라에서 시작한 호작도 형식이 한국적으로 변하는 과정을 볼 수 있다.
호작도는 19세기 들어 민화로 그려지며 크게 유행했다. 이번 전시에는 단순하고 해학적인 화풍을 지녀 ‘피카소 호랑이’란 별명이 붙은 19세기 호작도도 전시된다. 이 그림의 호랑이는 1988년 서울 올림픽 마스코트 ‘호돌이’의 모티프가 됐으며, 까치·호랑이 민화의 대표작으로 평가받는다.
이 밖에도 1874년 신재현이 그린 ‘호작도’, 호피 무늬 장막을 그린 ‘호피장막도’, 단원 김홍도가 그린 ‘송하맹호도’ 등도 만날 수 있다. 조지윤 리움미술관 소장품연구실장은 “430여 년 전 호랑이가 오늘날 K컬처의 아이콘으로 이어지는 과정을 보여주는 전시”라고 설명했다. 11월 30일까지.
김민 기자 kimmin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0