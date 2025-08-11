한국계 인권 운동가 새긴 美국민동전 오늘 발행

한국계 최초로 미국의 장애인 인권운동가인 스테이시 박 밀번(1987∼2020·한국 이름 박지혜)의 얼굴이 미국 동전에 새겨져 11일(현지 시간)부터 유통된다. 동전은 3억 개에서 7억 개까지 발행되며 앞으로 약 50년간 쓰일 것으로 보인다.
미 조폐국은 밀번의 모습이 새겨진 쿼터(25센트) 동전을 제조한 후 11일부터 유통을 시작한다고 8일 밝혔다. 이 동전의 앞면엔 다른 동전들과 마찬가지로 미 초대 대통령 조지 워싱턴의 얼굴이 있고 뒷면엔 단발머리에 안경을 쓴 밀번이 휠체어에 앉아 연설하는 모습이 담겼다. 밀번의 이름과 함께 ‘장애인 정의(Disability justice)’ ‘다수가 하나(E pluribus unum)’ 등의 문구도 새겨졌다.
미국인이면서 한국인이었던 밀번은 서울 용산 주한 미군기지에서 미군으로 복무하던 아버지 조엘 밀번 씨와 한국인 어머니 진 밀번 씨의 3남매 중 장녀로 태어났다. 태어날 때부터 퇴행성 근육 질환을 앓았던 그는 초등학생 때부터 장애인으로서 겪은 부당함 등을 개인 블로그에 올려 주목을 받았다.
성인이 된 후 노스캐롤라이나주 정부가 고교 교육과정에 장애인 역사를 포함하는 데 주도적인 역할을 했고, 메소디스트대와 밀스칼리지를 졸업한 뒤엔 캘리포니아주에서 장애인, 유색 인종, 성 소수자 등을 위한 인권 운동에 힘썼다. 버락 오바마 행정부 당시 지적장애인들을 위한 정책 자문 위원으로 지명되기도 했다.
밀번은 코로나19가 한창이던 2020년 사회적 약자들에게 긴급 의약품을 나눠주는 봉사활동을 하다 투병 중이던 신장암이 악화돼 33세의 나이로 세상을 떠났다.
댓글 0