하늘과 땅의 ‘눈과 귀’, 이란 옥죈 美 테킨트 조직[정일천의 정보전과 스파이]

미국과 이스라엘의 이란 공습은 이란의 최고지도자 알리 하메네이 제거 작전에서 시작됐다. 무엇보다 수뇌부 회의가 개최된 시간과 장소를 특정해 정확한 폭격이 이뤄졌다는 점에서 관련 정보를 어떻게 입수했는지 궁금증을 불러일으켰다. 인공위성이나 전자·전파 장비 등 첨단 기술을 활용한 테킨트(TECHINT·기술 정보)였는지, 아니면 이란 지도부 동향에 접근 가능한 내부 스파이, 즉 휴민트(HUMINT·인적 정보)에서 나온 것인지 그 출처는 알려지지 않았다. 얼마 전 미국은 이란에서 격추된 F-15E 스트라이크 이글 전투기에서 탈출해 은신해 있던 장교를 극적으로 구출했다. 이는 모두 정보력과 작전 능력이 만들어 낸 결과다.
미국을 대표하는 정보기관은 휴민트를 통한 정보 수집과 공작을 전담하는 중앙정보국(CIA)이다. 그런데 세계 최고로 평가받는 미 정보력의 상당 부분은 테킨트에서 나온다. 특히 분야별로 세분화된 테킨트 전문 정보기관의 위상과 능력은 타의 추종을 불허한다.
가장 대표적인 기관이 암호 제작과 해독 등 시긴트(SIGINT·신호 정보)를 전담하는 국가안보국(NSA)이다. 세계 도처에 신호 감청 시설을 운영하면서 신호, 통신, 전자 정보와 인터넷 사용 정보 등을 수집한다. 특히 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드와 이른바 ‘파이브 아이스(Five Eyes)’라는 정보공동체를 운영하며 ‘에셜론(Echelon)’이라는 감청망 체계를 구축하는 등 최고의 수집 능력을 갖고 있다.
NSA와 함께 빼놓을 수 없는 테킨트 전문 정보기관이 ‘하늘의 CIA’로 불리는 국가지리정보국(NGA)이다. 첩보 위성이나 드론, 항공기 등을 통해 수집한 사진과 영상 정보 등을 분석한다. NGA는 2011년 9·11테러의 주범 오사마 빈라덴을 제거하는 과정에서 큰 역할을 했다. 그의 은신처로 추정되던 파키스탄 소재 주택에 거주하는 미상 인물의 신장과 일가족 빨래 개수 등을 위성사진으로 분석해 빈라덴 은신처로 확정하는 데 결정적 기여를 했다.
이들 두 기관과 떼려야 뗄 수 없는 또 하나의 핵심 축이 국가정찰국(NRO)이다. NRO는 우주에 위성을 띄워 지구 곳곳을 정찰하고, 정찰위성의 개발과 발사, 운영 등 우주 정찰 시스템을 총괄하는 거대 기관이다. NRO를 통해 수집된 전자 정보, 사진 정보 등은 다른 정보기관들과 공유된다. 이처럼 하늘과 땅에서 눈과 귀 역할을 하는 국방부 산하 테킨트 조직들이 미 정보력의 핵심 원천이다. 이스라엘 군 정보기관 아만의 테킨트 역량도 미국 못지않다. 특히 아만 산하 암호 해독 부서 ‘Unit 8200’은 NSA에 필적한다. 그래서 이란 수뇌부를 비롯한 경호 요원 등 하메네이 측근들의 통신과 동선, 은신처가 이들 정보기관의 도·감청과 위성 감시망에서 벗어나기 쉽지 않다는 데 무게가 실린다.
이번 전쟁에서 주목되는 또 하나는 인공지능(AI)의 활용이다. AI가 어느 단계까지 활용됐는지는 알 수 없으나 정보기관의 분석 수준에 비약적인 발전을 가져올 것은 분명하다. 앞으로 최고의 테킨트 역량을 보유한 미국에 AI 기술까지 더해진다면 그 위력이 어떻게 나타날지 예측하기 어렵다. 정보력도 양극화가 심화되고 있다.
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