여름철 식중독 무섭다면…‘이것’이 도움

여름철 냉면이나 빙수, 아이스커피 등 찬 음식을 과도하게 섭취할 경우 위장관 건강에 부담을 줄 수 있어 주의가 필요하다는 전문가 지적이 나왔다. 아울러 더운 날씨로 식중독균이 증식할 가능성이 높기에 식초 등을 섭취하면 도움이 된다고 전문가들은 설명했다.
29일 한국건강관리협회에 따르면 차가운 음식이 지속적으로 몸에 들어올 경우 위장관 혈관이 수축하고, 음식물을 내려보내는 연동운동 기능이 떨어진다. 이에 따라 기능성 소화불량과 복부 팽만감, 설사 등의 증상이 나타날 수 있다. 과민대장증후군(IBS)이나 만성 위염을 앓는 사람은 증상이 더 악화할 우려가 있다.
특히 고온다습한 여름철은 살모넬라균, 병원성 대장균, 캠필로박터균 등 식중독을 유발하는 병원성 미생물이 증식할 가능성이 높다. 이 같은 세균에 오염된 음식을 섭취하면 급성 위장염, 구토, 탈수 등의 증상이 발생할 수 있다.
한국건강관리협회는 여름철 장 건강관리에 도움이 되는 대표적인 식품으로 ‘식초’를 제시했다. 식초의 주성분인 초산은 음식의 Ph(수소이온농도지수)를 낮춰 식중독균의 증식을 억제하는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있다.
따라서 여름철에는 식초를 활용한 냉채나 초무침 등이 건강에 도움을 줄 수 있다. 또한 △수분 함량이 높아 갈증 해소와 수분 보충에 도움이 되는 오이 △항산화 성분인 라이코펜이 풍부해 자외선과 활성산소로부터 세포를 보호하는 토마토 △열량이 낮고 식이섬유와 안토시아닌이 풍부한 가지 △유기산이 풍부한 매실 △단백질과 무기질이 풍부한 콩류 및 두부 등을 활용해 음식을 섭취하는 것이 좋다.
역류성 식도염이나 위궤양 등의 질환이 있는 경우 식초가 위 점막을 자극할 수 있으므로 공복 섭취는 피하고 개인의 건강 상태에 맞춰 적정량을 섭취해야 한다.
배홍 한국건강관리협회 강원특별자치도지부 원장은 “여름철 건강관리의 핵심은 장 건강을 지키는 데 있다”며 “차가운 음식의 과도한 섭취를 줄이고 음식물 위생관리를 철저히 하는 등 작은 생활습관 실천이 건강한 여름을 보내는 데 도움이 된다”고 말했다. 이어 “철저한 손 씻기와 균형 잡힌 식습관으로 무더운 여름을 건강하게 보내길 바란다”고 덧붙였다.
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