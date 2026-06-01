여름철 두피 기초 체력 높이려면… 특허 성분 ‘앵커레인’으로 관리

JW신약
밀크씨슬 추출물 앵커레인 등 들어있어
소비자 연구서 볼륨-밀도감 개선 효과
끈적임 없는 가벼운 세럼 타입으로 쾌적
본격적인 여름이 시작되는 6월은 기온이 훌쩍 오르고 습도 또한 높아지는 시기다. 덥고 습한 날씨와 강렬한 자외선은 땀과 피지 분비를 촉진해 두피의 유·수분 균형을 깨뜨리고 모근을 약화시키는 주범이 된다.
한여름 무더위와 장마가 찾아오기 전에 두피의 기초 체력을 다지고 모발이 자라나는 환경을 튼튼하게 정비해야 하는 이유다.
클리닉 시장 및 탈모 치료제 분야에서 탄탄한 입지를 다져온 JW신약은 여름철 환경 자극으로 지친 두피를 위한 일상 속 홈케어 솔루션으로 프랑스 제약사 피에르파브르의 더모코스메틱 브랜드 듀크레이가 선보인 ‘네옵타이드 엑스퍼트’를 제안한다.
더모코스메틱 브랜드의 노하우… 모근 ‘지탱력’에 집중
JW신약이 국내 판매를 전담하고 있는 네옵타이드 엑스퍼트는 듀크레이가 선보인 모발 케어 화장품이다. 이 제품은 기존 헤어 제품들이 단순히 모발 겉면에 치중했던 것과 달리 모발이 자라나는 토양인 ‘두피’와 ‘모근’ 관리에 집중했다.
제품의 핵심은 특허 성분 ‘앵커레인’이다. 밀크씨슬 추출물인 앵커레인은 가늘고 힘없는 모발의 뿌리를 단단하게 잡아주는 데 도움을 준다. 모근의 지지력을 강화해 머리카락이 쉽게 처지거나 탈락하지 않도록 돕는 원리다.
또한 모발의 성장 주기 연장에 도움을 주는 ‘레스페데자’ 성분과 항산화 물질이 포함된 ‘망갈리돈’ 성분도 들어 있다. 이를 통해 봄철 미세먼지와 자외선 등 외부 자극으로 예민해진 두피 장벽을 보호하고 풍성하고 건강한 모발 성장 환경을 조성하는 데 도움을 준다.
1676명 글로벌 인체적용시험으로 입증한 모발 케어 화장품
네옵타이드 엑스퍼트의 가장 큰 경쟁력은 과학적으로 입증된 데이터다. 지난해 전 세계 13개국, 1676명의 소비자를 대상으로 진행된 대규모 관찰 연구를 통해 모발 볼륨감, 윤기, 밀도감 등 전반적인 두피 및 모발 컨디션 개선 효과를 입증했다. 이 연구에서 JW신약은 한국 연구를 직접 담당, 한국인 110명 대상으로 관찰 연구를 진행해 국내 소비자에게 최적화된 안전성까지 확보했다.
연구 결과 전문가 97.3%와 대상자 93.6%가 ‘지속 사용 의향’을 밝힐 만큼 압도적인 만족도를 기록했다. 또한 단독 사용은 물론 기존 탈모 치료제와 병행하거나 모발 이식 시술 후 예민해진 두피의 ‘애프터 케어’로 활용했을 때도 긍정적인 시너지를 내는 것으로 확인됐다.
끈적임 없는 고농축 세럼… 산뜻한 데일리 및 애프터 케어로 제격
기온이 30도를 오르내리며 땀과 피지 분비가 왕성해지는 6월, 두피 제품 선택 시 가장 중요하게 고려해야 할 점은 산뜻한 흡수력과 잔여감이다. 네옵타이드 엑스퍼트는 끈적임 없는 가벼운 세럼 타입으로 개발돼 고온다습한 계절에도 사용 편의성을 극대화했다.
두피에 직접 도포해도 뭉치거나 떡지지 않고 빠르게 흡수되며 모근 깊숙이 고농축 영양을 전달한다. 하루 한 번 간편하게 바르고 마사지하듯 흡수시키면 되기 때문에 바쁜 현대인들의 쾌적한 ‘데일리 두피 영양제’로 적합하다.
JW신약 관계자는 “여름의 초입인 6월은 강한 자외선과 덥고 습한 날씨로 인해 두피가 쉽게 피로해지고 모근이 약해질 수 있는 시기”라며 “안전성과 효능이 입증된 네옵타이드 엑스퍼트를 통해 불쾌지수가 높아지는 여름 날씨에도 끈적임 없이 산뜻하게 모발 건강을 챙길 수 있다”고 말했다.
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