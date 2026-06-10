혈당-콜레스테롤 관리에 기억력 개선까지

㈜씨너지아이앤티의 건강기능식품 브랜드 메디트리가 ‘콜레스테롤 앤 혈당케어’ 신제품 출시를 기념해 60% 할인 특가 이벤트를 진행한다. 콜레스테롤과 혈당, 기억력, 면역력까지 하루 2알로 동시에 케어할 수 있는 제품이다.
콜레스테롤 앤 혈당케어는 4중 기능성 제품으로 △식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있는 바나바잎 추출물 △혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있는 동결건조 마늘 △기억력과 혈행 개선에 도움을 줄 수 있는 은행잎 추출물 △정상적인 면역 기능에 필요한 아연이 함유된 식약처 인증 건강기능식품이다. 주원료 모두 일일 권장 섭취량 100%를 맞춘 제품으로 여주, 돼지감자, 뽕잎, 양배추, 홍국 등 부원료까지 엄선했다.
메디트리 콜레스테롤 앤 혈당케어에 함유된 바나바잎 추출물은 인도의 천연 바나바잎만을 엄선했다. 마늘의 경우 청정 경남 남해산 마늘을 특허 공법으로 가공해 알리신이 고농도로 함유된 원료를 사용했다. 기억력 개선에 도움을 주는 은행잎 추출물 역시 중금속이 제거된 농축 원료를 사용했고 아연은 미국산 원료를 사용했다.
메디트리 관계자는 “맵고 짠 음식, 탄수화물을 많이 먹는 한국인의 경우 콜레스테롤과 혈당은 필수적으로 관리해야 할 건강 요소”라며 “여러 가지 건강기능식품을 섭취하거나 나이가 들면서 혈당, 콜레스테롤, 기억력 관리에 어려움을 겪는 분들을 위해 준비했다”고 밝혔다.
60% 할인 이벤트를 진행 중인 콜레스테롤 앤 혈당케어는 메디트리 공식 홈페이지와 전화를 통해 구매 및 상담할 수 있다.
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