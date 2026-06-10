“한국의 바이오 주권 도약에 힘 보탤 것”

정희진 고려대 의과대학 백신혁신센터장(고려대 구로병원 감염내과 교수)는 “정부·연구기관·산업계와의 협력을 통해 한국이 백신 수입국에서 수출국으로, 나아가 바이오 주권국으로 도약할 수 있도록 힘을 보태겠다”고 말했다.
정 센터장에게 백신혁신센터의 역할과 감염병 예방법에 대해 들어봤다.
―백신혁신센터의 역할과 목표는 무엇인가.
“고려대 의대 백신혁신센터는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 계기로 전 세계적 문제로 부상한 ‘백신 불평등’을 해소하기 위해 설립된 국내 유일의 민간 백신 연구개발 기관이다. 백신 항원 디자인과 플랫폼 개발 분야의 원천기술을 확보해 특허 침해 없이 자체 기술로 국산 백신을 생산하는 것이 핵심 목표다. 궁극적으로는 안전하고 효과적인 백신을 개발해 다음 감염병 유행 때 우리 국민의 건강을 지키고 백신 불평등에 더 취약한 저개발 국가까지 돕겠다는 사명을 갖고 있다.”
―현시점에 감염병 연구와 백신 개발 투자에 집중해야 하는 이유는 무엇인가.
“긴 터널을 지나 일상을 되찾은 만큼 감염병 대유행에 대한 피로감으로 감염병에 관한 관심이 줄어드는 것은 자연스러운 현상일 수 있다. 그러나 다음 감염병 유행은 우리의 준비 상태를 기다려주지 않는다. 기후변화, 무분별한 개발로 인한 야생동물과의 접촉 증가, 전 세계적 교류 확대로 신종 감염병의 발생 주기는 전례 없이 짧아지고 있다. 코로나19 때 혹독한 대가를 치른 것은 위기가 닥친 뒤에야 기술 개발에 나섰기 때문이다. 평화로운 지금, 차세대 백신 플랫폼과 원천기술을 미리 축적해 둬야만 다음 감염병 유행에 신속히 대응할 수 있다.”
―코로나19 당시와 비교해 우리나라의 감염병 대응 역량은 어느 수준까지 발전했다고 보나.
“코로나19 당시 우리나라는 체계적인 역학조사와 접촉자 관리 등 이른바 ‘K방역’으로 세계적인 찬사를 받았다. 특히 진단키트 분야에서는 독보적인 국제 경쟁력을 확보했고 국제사회도 한국을 국제 보건 안보를 선도하는 국가로 평가하기 시작했다. 다만 백신과 치료제 개발에서는 독자적 국산화 등 구체적 성과가 부족했던 것이 사실이다. 그러나 지난 몇 년간 민·관·학·연이 함께 쌓아 올린 바이오 기초 기술과 플랫폼 역량은 과거와 비교할 수 없을 만큼 성숙해졌다. 이제는 방역 시스템이라는 ‘소프트웨어’의 성공을 넘어 자체 백신 원천기술이라는 ‘하드웨어’를 완성해 나가는 중대한 도약기에 서 있다.”
―지난 4월 BL3 및 ABL3 특수실험실이 확장 이전 개소했다. 이는 백신 연구에 어떤 의미를 갖나.
“고위험 신종 감염병은 치료제나 백신이 없는 상태에서 연구해야 하므로 연구자의 안전을 완벽히 보장하는 것이 가장 중요하다. 건물의 기초공사와 같은 이치다. 이번에 개소한 BL3·ABL3 특수실험실은 고위험 병원체의 외부 유출과 연구자에 대한 노출 위험을 원천 차단한다. 공기가 외부에서 실험실 내부로만 흐르는 음압 시스템을 갖췄다. 내부 공기는 헤파 필터로 병원체를 걸러낸 뒤 배출된다. 이번 개소의 가장 큰 의미는 고위험 병원체 분석부터 동물 효능 평가까지 백신 개발 전 과정을 원스톱으로 안전하게 수행할 수 있는 국제적인 수준의 기반을 갖추게 됐다는 점이다.”
―한국이 백신 수입국에서 백신 수출국으로 도약하기 위해 최우선으로 해결해야 할 과제는 무엇인가.
“우리 사회는 빠른 성과를 중시하는 문화가 강해 단기간에 결과가 나오지 않으면 연구 지원을 끊는 경향이 있다. 그러나 백신 개발은 수년, 때로는 십수 년의 시간과 수많은 시행착오가 필수적인 영역이다. 단기간에 구체적 성과가 없다는 이유로 지원을 중단한다면 우리는 영원히 해외 기술을 수입해 오는 ‘위탁 생산 기지’에 머무를 수밖에 없다. 진정한 백신 주권국으로 도약하려면 연구 과정의 실패를 자산으로 인정하고 끈기 있게 기다려주는 장기적 투자 환경과 실패를 용인하는 연구 문화가 국가 시스템 차원에서 반드시 정착돼야 한다.”
―전문가로서 국민께 당부하고 싶은 감염병 예방 수칙이 있나.
“감염병에 대응하는 가장 기본적이고 확실한 방법은 개인의 면역력을 미리 갖추는 것이다. 금연이 건강에 좋다는 사실을 모르는 사람은 없다. 이처럼 예방접종이 면역력을 키우는 가장 효과적인 수단이라는 점도 널리 알려진 사실이다. 나이와 건강 상태에 따라 필요한 예방접종이 다르므로 의사와 상의해 자신에게 맞는 백신을 미리 맞아두시길 권한다. 우리 연구진은 국민이 안심하고 접종할 수 있도록 더 안전하고 효과적인 백신을 공급하기 위한 노력을 멈추지 않겠다.”
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