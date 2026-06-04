“비만 넘어 장기 보호까지” 대원제약, ADA서 4중 작용제 전임상 발표

대원제약이 미국당뇨병학회에서 4중 작용 비만치료제 후보물질의 전임상 데이터를 공개한다. 체중 감량뿐 아니라 췌장 베타세포 보호와 신장 기능 개선 가능성을 함께 확인한 후보물질로, 다중 표적 기반 대사질환 신약 개발에 속도를 내겠다는 방침이다.
대원제약은 오는 5일부터 8일 현지 시간까지 미국 뉴올리언스에서 열리는 미국당뇨병학회 학술대회 ‘ADA 2026’에 참가해 팜어스 바이오사이언스와 공동 연구 중인 GLP-1, GIP, GCG, 가스트린 등 4개 기전을 겨냥한 비만치료제 후보물질의 전임상 연구 결과를 발표한다고 4일 밝혔다.
이번 후보물질은 비만 치료 과정에서 체중 감량을 유도하는 동시에 췌장 베타세포 보호와 신장 기능 개선을 함께 목표로 설계된 다중 표적 기반 신약 파이프라인이다.
기존 비만 치료제는 장기 투여 과정에서 체중 감소 정체기가 나타나거나 장기 기능 저하 우려가 제기돼 왔다. 대원제약은 이번 전임상 지표를 통해 기존 대사질환 치료제가 가진 임상적 한계 극복 가능성을 확인했다는 설명이다.
대원제약은 학회 현장에서 독자적인 다중 작용제 설계 방식과 차별화된 수용체 활성 지표를 소개할 예정이다. 동물모델을 통해 확인한 체중, 음식 섭취량, 혈당 변화 등 세부 전임상 데이터도 공개할 계획이다.
해당 4중 작용제는 기존 3중 작용제 기전에 가스트린(Gastrin) 수용체 활성화 기전을 결합한 물질이다. 가스트린 기전을 더해 세포 재생과 장기 보호 측면의 작용을 보완한 것이 특징이다.
전임상 시험에서는 식이 유도 비만 실험 쥐 모델에 약물을 투여한 지 22일 차에 대조군 대비 최대 50% 이상 체중 감소가 나타났다. 공복 혈당도 대조군 223mg/dL과 비교해 물질별로 최대 70mg/dL 수준까지 낮아지는 결과가 확인됐다.
대원제약은 이를 통해 체중 감량과 혈당 개선 측면에서 약리적 유효성을 확인했다고 전했다.
김주일 대원제약 R&D부문 부사장은 “대사질환 분야에서 차별화된 다중 작용제 파이프라인의 전임상 데이터를 축적해 왔다”며 “가스트린 기전 융합을 토대로 단순한 비만 치료를 넘어 장기 기능 회복을 동시 실현하는 대사질환 신약을 개발해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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