당류-지방 없앤 뉴트리 ‘에버콜라겐 타임 제로’

건강기능식품 전문기업 ㈜뉴트리가 대표 브랜드 에버콜라겐의 인기 베이직 라인 ‘에버콜라겐 타임’을 리뉴얼해 ‘에버콜라겐 타임 제로’를 새롭게 출시했다고 밝혔다.
신제품 에버콜라겐 타임 제로는 기존 피부 건강 기능성은 유지하면서 당류와 지방을 없앤 것이 특징이다. 매일 피부 건강을 위해 부담 없이 섭취할 수 있도록 설계한 베이직 콜라겐으로 가볍고 간편한 피부 관리 루틴을 원하는 소비자들을 겨냥했다.
식약처로부터 △피부 보습 △자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있음을 인정받은 건강기능식품 콜라겐으로 인체적용시험 결과 피부 보습, 피부 탄력, 눈가 주름, 진피 치밀도 등 총 17개 지표에서 유의미한 개선 효과를 확인했다.
특히 주원료인 ‘저분자콜라겐펩타이드’는 뉴트리가 25년간 쌓아온 콜라겐 연구 경험의 집약체이자 독자 개발한 기능성 원료다. 피부 속 콜라겐과 동일한 구조의 GPH 콜라겐으로 피부 속까지 다이렉트로 흡수·전달되는 것이 핵심이다. 뉴트리의 독자적인 효소 기술을 적용해 일반 콜라겐(효소 처리 전 콜라겐) 대비 체내 흡수율을 54배 높였으며 단 1g 섭취만으로도 충분한 피부 개선 기능성을 발휘한다.
섭취 편의성도 강화했다. 물 없이도 입안에서 부드럽게 녹는 ‘이지 멜팅’ 타입의 분말형 스틱 제품으로 구현했다. 콜라겐 특유의 비린 맛을 완전히 잡고 상큼한 레몬 사과 향을 더해 부담없고 맛있게 피부 집중 케어를 할 수 있다.
뉴트리 관계자는 “이번에 선보이는 에버콜라겐 타임 제로는 콜라겐 본연의 피부 개선 기능성은 탄탄하게 유지하면서 현대인들이 우려하는 당과 지방, 칼로리 부담을 최소화한 초경량 베이직 콜라겐”이라며 “먹는 콜라겐을 처음 시작하는 입문자부터 매일 규칙적인 이너뷰티 루틴을 실천하고자 하는 소비자까지 당 걱정 없이 가볍고 상큼하게 피부 속을 채우길 바란다”고 전했다. 뉴트리는 25년간 축적해온 콜라겐 연구 기술력을 바탕으로 소비자 라이프스타일에 맞춘 다양한 콜라겐 제품 라인업을 지속 확대해 나갈 계획이다.
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