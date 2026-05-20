보랏빛 보약 ‘블루베리’ 껍질까지 편하게 짜먹는다

건강을 생각하는 소비자가 늘어나면서 과일을 고르는 기준도 달라지고 있다. 단순히 달고 맛있는 과일을 찾는 것을 넘어 과일의 자연 유래 성분을 온전하게 섭취할 수 있는지, 일상 속에서 꾸준히 활용하기 쉬운지까지 꼼꼼히 따지는 소비자가 많아졌다. 이러한 흐름 속에서 블루베리 열매의 겉껍질까지 섭취할 수 있는 ‘블루베리 퓌레’가 건강한 식생활을 위한 실용적인 과일 원료로 주목받고 있다.
블루베리는 작은 열매 안에 진한 색감과 새콤달콤한 풍미를 함께 지닌 대표적인 베리류다. 특히 블루베리 특유의 짙은 보랏빛은 겉껍질에서 더욱 두드러진다. 블루베리의 겉껍질에는 보랏빛을 내는 식물성 색소 성분이 포함돼 있는 것으로 알려져 있으며 이러한 이유로 블루베리는 건강한 과일 이미지를 가진 원료로 꾸준히 사랑받고 있다.
최근에는 ‘통째로 섭취하는 원물감’이 중요한 키워드로 떠오르고 있다. 과일을 일부만 사용하는 것이 아니라 껍질, 씨, 과육을 함께 활용해 과일 본연의 맛과 색감, 식감을 살린 제품에 대한 관심이 높아지고 있기 때문이다.
매일 한 포, 블루베리 겉껍질까지 담은 자연 유래 과일 루틴
건강한 하루는 거창한 계획보다 작은 식습관에서 시작된다. 아침 식사를 챙기기 어려운 직장인, 아이 간식을 고민하는 부모, 식단 관리를 시작한 소비자, 부모님 건강을 챙기고 싶은 가족에게 과일을 간편하게 섭취할 수 있는 방법은 꾸준히 관심을 받고 있다. 그중 블루베리 겉껍질까지 통째로 갈아 만든 퓌레는 맛과 편의성, 원물감을 모두 갖춘 건강식품형 과일 베이스로 주목된다.
블루베리는 대표적인 보라색 과일이다. 진한 색을 가진 식물성 원료는 건강한 이미지를 주며 블루베리 역시 새콤달콤한 맛과 선명한 색감으로 오랫동안 사랑받아 왔다. 특히 블루베리 겉껍질은 과일의 색을 형성하는 중요한 부분으로 과육과 함께 섭취할 때 블루베리 특유의 깊은 풍미와 자연스러운 질감을 느낄 수 있다.
블루베리 본연의 진한 풍미와 활용성 담은 프리미엄 퓌레
최근 식음료 시장에서는 ‘간편함’과 ‘프리미엄 원료’가 중요한 구매 기준으로 자리 잡고 있다. 소비자들은 단순히 맛있는 제품을 넘어 원재료의 품질과 활용성, 보관 편의성까지 함께 고려한다. 뉴네이처 그레이드A 블루베리 퓨레 100은 이러한 소비자의 니즈를 반영한 제품으로 일상 속에서 블루베리를 쉽고 다양하게 즐길 수 있도록 돕는다.
‘간편함’과 ‘풍미’를 모두 잡은 블루베리 퓌레
뉴네이처 그레이드A 블루베리 퓨레 100은 블루베리를 간편하게 즐기고 싶은 소비자들을 위해 기획된 제품이다. 생과일처럼 세척하거나 손질할 필요 없이 바로 사용할 수 있어 바쁜 일상 속에서도 블루베리의 맛과 색감을 손쉽게 활용할 수 있다는 점이 특징이다. 특히 집에서 간편하게 건강 음료를 만들고 싶은 소비자는 물론 카페·베이커리·디저트 전문점 등에서도 메뉴 개발용 원료로 활용도가 높다.
뉴네이처 블루베리 퓨레 2박스(1박스, 20gX14포) 28포를 3만9800원에 제공하는 행사를 진행하고 있다.
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